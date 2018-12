Marche arrière sur l'ouverture des commerces le dimanche en Loire-Atlantique

Le nouvel arrêté préfectoral n'est pas encore publié. Mais c'est un fait acquis. Patronat et syndicats sont sortis tout sourire ce mercredi matin d'une réunion en préfecture. Les commerces de Loire-Atlantique n'ouvriront que trois dimanches, les 16 et 23 décembre, et le 13 janvier.

Le nouvel arrêté préfectoral n'est pas encore publié. Mais c'est un fait acquis. Patronat et syndicats sont sortis tout sourire ce mercredi matin d'une réunion en préfecture. Les commerces de Loire-Atlantique n'ouvriront pas sept dimanches mais seulement trois. Les 16 et 23 décembre. Ainsi que le 13 janvier.

Machine arrière toute

Les commerces n'ouvriront pas sept dimanches d'affilée en décembre et janvier. Selon les participants à la réunion de ce mercredi matin, la préfecture de Loire-Atlantique abroge son arrêté publié vendredi dernier. D'après les syndicats et le patronat, le secrétaire général de la préfecture revient à l'ancien modèle : ouverture les deux dimanches avant Noël (16 et 23 décembre de 13h à 19h) ainsi que le premier dimanche des soldes (13 janvier de 13h à 19h).

La seule chose qui change, c'est que l'autorisation d'ouverture le dimanche est étendue à l'ensemble du département et non plus à la seule agglomération nantaise. Même si le mouvement des gilets jaunes fait perdre beaucoup d'argent aux commerçants, patronat et syndicats préfèrent favoriser la paix sociale et la sécurité dans les commerces.

La vie de famille, les enfants, les activités associatives, il ne faut pas pousser l'individu dans ses retranchements" - Franck Truong secrétaire général de l'UD CFDT de Loire Atlantique