Macron joue du pipo comme nounours ! les gilets jaunes désabusés manifesteront samedi à Nice

Nice, France

L'attentat de Strasbourg, la neutralisation du suspect, la fatigue des forces de l'ordre, les appels à ne pas manifester du gouvernement, l'usure du mouvement... rien y fait. Les gilets jaunes, mobilisés depuis plusieurs semaines sur le rond-point de Nice Saint-Isidore annoncent un nouveau rassemblement en plein centre-ville pour samedi 14 décembre en fin de matinée.

L'allocution d'Emmanuel Macron lundi dernier ne les a pas du tout convaincu

"c'est comme la série pour enfants : "Bonne nuit les petits"... il a joué du pipo, balancé un peu de sable pour nous endormir ... et puis il s'est barré" selon Tommy 30 ans porte parole niçois des gilets jaunes."

Les manifestants estiment n'avoir "rien obtenu "et "ne veulent rien lâcher et ils comptent de nouveau défiler dans le centre ville de Nice pour obtenir d'autres avancées et la mise en place un référendum d'initiative populaire. Ils assurent "faire tout pour déranger le moins possible ".

