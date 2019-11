Mad Vintage : le succès des vêtements d'occasion

La mode du vintage cartonne et c'est une entreprise rouennaise qui tire les marrons du feu. Mad Vintage est née à Canteleu il y a sept ans et compte désormais 140 salariés et 28 magasins dans toute la France.Une success story familiale portée par la vague de la mode vintage et du recyclage.

Cela fait quarante ans qu'Avner Sabban travaille dans la fripe mais sa petite entreprise Mad Vintage, née il y a sept ans à Canteleu près de Rouen, a vraiment décollé ces deux dernières années à la faveur du retour de la mode des années 70, 80 et 90. "Le vêtement c'est un éternel recommencement" explique Avner. "L'avantage c'est que nous on a des stocks qui datent d'il y a dix ans, quinze ans ou vingt ans et qui reviennent à la mode maintenant".

La marchandise arrive en ballots des États-Unis, du Canada et de toute l'Europe. Des millions de vêtements stockés dans un entrepôt de 20 000 m2. Elle est ensuite triée. C'est le travail de Sébastien qui scrute le moindre défaut dans chaque pièce : "pas de tâches, pas de trous". les pièces sont ensuite envoyées au pressing pour nettoyage. Rien à voir avec les fripes qui sentent le renfermé. "Le produit vendu en boutique est comme neuf", assure Sébastien.

Les vêtements arrivent des Etats-Unis et d'Europe en ballots dans cet entrepôt de 20.000 m2 près de Rouen © Radio France - Christine Wurtz

Des valeurs sûres : jeans Levis, vestes en cuirs. Des marques à petits prix dont raffolent les plus jeunes, mais surtout des pièces uniques. C'est ce qu'apprécie la clientèle de Cécile, qui gère la boutique rouennaise de la marque. "Le succès, c'est l'originalité et des pièces moins onéreuses" explique celle qui mixe vêtements neufs et pièces "vintage" pour un look qui n'appartient qu'à elle. Emma et ses copines y trouvent une alternative à la mode uniformisée des grandes chaines de vêtements et l'occasion de faire un geste pour la planète : "ça redonne une vie aux vêtements".

Un atelier de customisation de vêtements est à l'étude, pour recycler les pièces qui ne peuvent pas être vendues en l'état. Mad Vintage a encore des projets pour l'avenir, 28 magasins en France, et une boutique de 2000 m2 à Londres.