Made in France : Estelec, l'entreprise de cartes électroniques qui a choisi de rester en Alsace

Et favoriser le made in France. C'est exactement ce que fait l'entreprise Estelec, installée à Scherwiller, tout près de Sélestat. Elle fabrique des cartes électroniques pour l'industrie, des cartes utilisées ensuite dans des défibrillateurs cardiaques, pour la gestion de l'éclairage des trains, ou encore pour les appareils de retransmission de grands événements sportifs. Un domaine où tout ou presque est d'habitude fabriqué en Asie. Mais Estelec tente, elle, de produire au maximum en France.

L'entreprise a décidé de n'importer de Chine ou de Taïwan que le strict minimum. A savoir les composants, introuvables sur le marché européen. "Nous sommes obligés d'acheter un certain nombre de composants en Asie car on ne les trouvent pas en Europe ni ailleurs dans le monde. Ils sont tellement miniaturisés que finalement le transport en terme de volume est réduit par rapport au produit fini. Que nous préférons donc transformer ici" dit Rémi Boehler est le directeur associé d'Estelec.

L'entreprise préfère donc importer uniquement les petits composants. Et tout fabriquer ensuite en Alsace. "On s'est toujours défendus pour fabriquer en France" insiste le dirigeant qui rappelle que cette direction a été prise il y a de cela de nombreuses années. Mais Estelec a désormais décidé d'aller plus loin. Elle proposera d'ici l'an prochain un thermomètre laser médical 100% made in France.

"_C'est un produit qui a jusque là a toujours été importé d'Asie. L'an prochain, il sera fabriqué ici dans notre usine d'Alsace. Cela a dû passer par une phase de reconception et d'industrialisation pour rester compétitifs. Et pouvoir le passer sur nos machines, sur nos robots, pour réduire la part main-d'œuvre, réduire le coût de fabrication en Franc_e" dit Rémi Boehler.

Un gros investissement qui a un coût financier. Près d'un million d'euros pour une nouvelle ligne de montage de composants, avec une machine capable d'en déposer jusqu'à 70.000 à l'heure. Une machine qui permet donc de rester compétitif.

Ce choix est en tout cas plébiscité par les clients de l'entreprise. Il leur garantit un approvisionnement sécurisé, en pleine épidémie de Covid, à l'heure où les délais s'allongent et où les pénuries d'approvisionnement sont légions.

Résultat : Estelec est en pleine croissance. Elle a même doublé son nombre d'employés en un an (après le rachat d'une autre entreprise, mais aussi en croissance interne, car une vingtaine de personnes ont été embauchées). Le nombre de salariés est ainsi passé de 50 en décembre 2020 à 100 salariés cet automne.

