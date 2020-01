Made in France : trois entreprises de Loire et de Haute-Loire exposent à l'Élysée

Trois entreprises de Loire et de Haute-Loire exposent dans les salons de l'Élysée samedi 18 et dimanche 19 janvier. Les visiteurs, qui se sont préalablement inscrits, pourront par exemple voir des bonnets de la marque "Blanc Bonnet", produits dans "les ateliers Peyrache" à Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire). Ils pourront aussi toucher de la dentelle qui ressemble à du corail, produite par la Scop Fontanille basée à Espaly Saint Marcel près du Puy-en-Velay (Haute-Loire), et tester des enceintes haut-de-gamme conçues et fabriquées par la société stéphanoise Focal. Leur point commun ? Ils sont tous produits en France. Une centaine d'objets français ont ainsi été retenus pour être présentés au public qui s'est inscrit pour la première Grande exposition du Fabriqué en France.

"Éduquer" les Français au Made in France

"Nous sommes très contents de participer à cet événement", concède le PDG de Focal, "ça fait longtemps qu'on est dans le made in France et qu'on y croit". C'est pour Christophe Sicaud, une reconnaissance. "Le savoir-faire français, c'est pour moi quelque chose d'assez fondamental, c'est le retour aux sources, la valorisation du travail manuel en ce qui nous concerne, du travail de précision. Ça, c'est bien que notre président et les grandes instances françaises en parle plus, parce que je pense que les Français manquaient d'éducation dans ce domaine."

L'entreprise, spécialisée dans les casques audio et les haut-parleurs très haut-de-gamme, a fêté ses 40 ans d'existence en 2019. "Ce qui est paradoxal, c'est que ça fait un peu moins de 40 ans que Focal vend du made in France à l'export. Aujourd'hui, on fait 86% de notre chiffre d'affaires en dehors de France, et la première chose qu'on vend, c'est (les produits) Made in France. Dans les années 90, notre directeur commercial était souvent effaré de se rendre compte que le pays dans lequel on vendait le moins de Made in France, c'était la France. Ce qui est de moins en moins le cas", raconte Christophe Sicaud. Focal emploie aujourd'hui 240 personnes à Saint Etienne et 40 à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire).