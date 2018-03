Pouce et Lina, petite entreprise de Saint-Ouen-en-Belin spécialisée dans la production de mobiles musicaux pour lit bébé, connait un fort développement à l'international. Fondée en 2010, la société compte désormais une quarantaine de points de vente en Europe et vise le marché japonais.

Saint-Ouen-en-Belin, France

Ses mobiles musicaux "made in Sarthe" commencent à s'exporter un peu partout en Europe et Fanny Marie ne compte pas en rester là : "On se prend au jeu, et on veut toujours développer l'activité". Lauréate des Talents de la Sarthe 2016 et du concours national Stars et Métiers catégorie exportateur 2018, elle a le sentiment de vivre un rêve et n'imaginait pas un tel succès commercial il y a 10 ans au début de l'aventure entrepreneuriale. "Je venais d'avoir ma cadette, c'était en 2007 et je me suis mis à la couture pour lui faire des vêtements, puis pour mes proches. Les retours étaient positifs et je me suis lancée".

4 500 pièces produites en 2017

En 2009, elle dépose la marque Pouce et Lina et en 2010 l'activité débute sous le statut d'auto entrepreneur. Puis en 2013, elle passe en SARL. "C'est à ce moment que j'ai décidé de me concentrer sur les mobiles". Depuis, dans le petit atelier de Saint-Ouen-en-Belin, l'unique machine à coudre tourne presque à plein régime et la place commence à manquer se réjouit la fondatrice et gérante de Pouce et Lina : "Au départ, j'étais dans un coin de mon salon, qui est devenu mon atelier. Puis j'ai fait un bureau dans la pièce d'à côté. J'ai investi ensuite le garage et la grange. On n'arrête pas de s'agrandir".

Aurore Loyer, couturière embauchée en CDI en 2016 © Radio France - Julien JEAN

La gamme s'est étoffée avec une vingtaine de mobiles en forme d'étoile ou d'animaux. La structure en plastique provient d'Asie mais le reste est confectionné et assemblé en Sarthe. L'an dernier, 4 500 pièces sont ainsi sorties de l'atelier, production en hausse de 30% sur un an grâce à l'embauche en CDI d'une couturière. A l'automne, une deuxième salariée à mi temps en CDD à rejoint à l'entreprise. "Je fais aussi travailler une couturière indépendante de la commune et l'objectif est de pouvoir recruter à terme un commercial pour faire connaître la marque".

40 points de vente à l'étranger

La société de Saint-Ouen-en-Belin connait déjà un bel essor à l'international. Sa présence sur de nombreux salons professionnels ont permis à Fanny Marie de multiplier les contacts et de se créer un réseau de 40 revendeurs en Europe. "Nous sommes distribués en Belgique, Allemagne, Italie, Angleterre et l'Espagne". Le chiffre d'affaires à l'export s'est d'ailleurs envolé entre 2015 et 2016 : + 530%. Cela représente aujourd'hui 40% des ventes de l'entreprise qui vise désormais le marché nippon.

Au Mans, les mobiles de Pouce et Lina sont en vente au Château de Sable, rue Saint Charles.