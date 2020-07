Alors que devaient se tenir les fêtes de la Madeleine cette semaine, la préfecture et la mairie de Mont-de-Marsan imposent la fermeture des bas et restaurants à minuit. Pour éviter tout débordement, et rappeler que les fêtes sont bien annulées, la mesure est prévue jusqu'à dimanche.

Madeleine annulée à Mont-de-Marsan : les bars et restaurants ferment à minuit cette semaine

Toute la semaine, les bars et restaurants de Mont-de-Marsan doivent fermer leurs portes à minuit, pour éviter tout débordement

Les fêtes de la Madeleine annulées, et la préfecture des Landes et la mairie de Mont-de-Marsan serrent la vis. Toute la semaine, les bars et restaurants de la ville doivent fermer leurs portes à minuit, pour éviter tout débordement. L'arrêté municipal est appliqué de ce mercredi 22 juillet jusqu'au dimanche 26 juillet inclus.

Fermeture à minuit toute la semaine

L'annonce est tombée hier soir, tard dans la soirée. La préfecture des Landes et la mairie de Mont-de-Marsan l'annoncent : tous les bars et restaurants doivent fermer à minuit cette semaine. Voici le communiqué de presse reçu hier soir :

"D’un commun accord entre le maire de Mont-de-Marsan et la préfète des Landes, et au regard des contraintes actuelles, un arrêté municipal dispose que les bars et les restaurants devront cesser toute activité à partir de minuit du mercredi 22 juillet au dimanche 26 juillet 2020 inclus."

Si les consignes ne sont pas respectées... risque de fermeture à 23 h

Comme indiqué dans le communiqué, la sanction pourra être encore plus dure si certains bars et restaurants ne respectent pas cet arrêté municipal. La fermeture à 23h des établissements pourra être imposée si des débordements sont constatés :

"La possibilité d'une fermeture à 23 h pourra être décidée s'il était constaté un quelconque débordement (attroupements, troubles à l'ordre public…). Cette mesure vise à concilier sécurité publique et vie économique."

Consignes strictes à respecter

Pour contrer une possible semaine de fête, la préfecture des Landes rappelle que des consignes strictes sont à respecter. Pas de Madeleine cette année, pas non plus de "fausse Madeleine", comme certains restaurateurs avaient envisagé.

"Certains cafés, bars, restaurants de la ville avaient annoncé sur les réseaux sociaux leur intention d’organiser un événement particulier du 22 au 26 juillet baptisé « ceci n’est pas la Madeleine ». Cet événement pouvait laisser penser qu’il s’agissait de fêtes officieuses qui en rappelleraient les codes.", explique la préfecture dans un communiqué.

La préfecture rappelle donc les mesures en vigueur, pour éviter tout débordement à Mont-de-Marsan cette semaine :

De manière générale , les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique sont soumis à déclaration en préfecture avec description des modalités d’organisation garantissant les gestes barrières et la distanciation physique.

, les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique sont soumis à déclaration en préfecture avec description des modalités d’organisation garantissant les gestes barrières et la distanciation physique. Dans les cafés, bars et restaurants , il convient de respecter les mesures barrières, être accueilli à une place assise, porter un masque de protection lors des déplacements au sein de l’établissement, ne pas bouger la disposition des tables ni déplacer des chaises pour les ajouter aux tables, éviter de changer de place ou de se déplacer au cours du service.

, il convient de respecter les mesures barrières, être accueilli à une place assise, porter un masque de protection lors des déplacements au sein de l’établissement, ne pas bouger la disposition des tables ni déplacer des chaises pour les ajouter aux tables, éviter de changer de place ou de se déplacer au cours du service. Sur la voie publique et dans les établissements ouverts au public, la danse n’est pas autorisée dès lors qu’elle ne permet pas le respect des gestes barrières et de la distanciation physique

dès lors qu’elle ne permet pas le respect des gestes barrières et de la distanciation physique Sur le plan de la sécurité publique : la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite par arrêté municipal tout comme la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique ou audible depuis la voie publique

: la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite par arrêté municipal tout comme la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique ou audible depuis la voie publique Les bars, cafés et restaurants sont vivement invités à avoir recours à des sociétés de sécurité privée.

La préfète des Landes se réserve "la possibilité de fermer les bars et restaurants de manière anticipée (23h00) en fonction de la situation d’ici le 22 juillet et les jours suivants."