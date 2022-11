Madeleines de Liverdun : l'entreprise centenaire double sa capacité de production

De plus en plus de madeleines de Liverdun pour les gourmands ! C'est en tout cas le projet des nouveaux dirigeants de l'entreprise tout juste centenaire. Une nouvelle ligne de production doit entrer en service en début d'année prochaine. A la clé : la possibilité de doubler le nombre de petits gâteaux fabriqués chaque jour. La production quotidienne oscille aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 madeleines emballées individuellement.

L'investissement d'un million d'euros - qui bénéficie d'environ 20% d'aides de l'Etat au titre de France Relance - a permis aussi de redimensionner les locaux. La superficie passe ainsi de 80 à 500 m2. Le nombre de salariés, lui, reste modeste : ils sont 8 !

Le PDG Stéphane Delahaye (au centre), lors de la visite ce mardi du préfet de Meurthe-et-Moselle Arnaud Cochet (droite) et du sous-préfet de Toul Laurent Naves © Radio France - Isabelle Baudriller

"On reste sur un process artisanal", souligne le PDG Stéphane Delahaye qui a repris la société à l'automne 2021. "C'est encore très manuel, ça n'a rien à voir avec une usine industrielle. Cette nouvelle ligne permet d'automatiser quelques tâches pour augmenter un peu la cadence. C'est aussi pour le confort de travail", avance-t-il. Avant de préciser : "La recette ne change pas du tout !"

L'unité actuelle de production des madeleines de Liverdun... © Radio France - Isabelle Baudriller

... Et la future, dans un espace de 500 m2 © Radio France - Isabelle Baudriller

Davantage de boutiques

Dans les locaux beaucoup plus spacieux, le nouveau dirigeant souhaite aussi ouvrir un magasin d'usine d'ici deux à trois ans. Le maire de Liverdun applaudit : "Liverdun, ce sont 50 000 nuitées au camping intercommunal et plus de 10 000 visiteurs par an dans la cité médiévale", indique Sébastien Dosé. "Ici, sur le plateau de Liverdun est en train de se créer un petit pôle agro. On a la confiserie Brebion qui fonctionne très bien, ces madeleines qui veulent développer un magasin d'usine en plus de la petite boutique en bas du village médiéval. L'ensemble est cohérent et porteur pour le tourisme, un tourisme vert, populaire, à taille humaine."

Les madeleines de Liverdun entendent aussi être plus présentes dans la grande distribution du Nord-Est de la France et ouvrir une boutique-atelier dans le quartier historique de Nancy. Autre projet dans le plan de développement : la production de petits cakes, toujours individuels mais un peu plus gros que les madeleines. Avis aux amateurs : arrivée de cette nouveauté prévue dans un an sous l'appellation "Le Petit Liverdunois".