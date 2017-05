A Madrange la CGT s'inquiète et ne veut pas être mangée à n'importe quelle sauce

Les salariés de Madrange vivent dans une certaine anxiété avant la probable reprise dans un mois par la Cooperl. La coopérative bretonne qui s'est porté candidate pour acquérir l'activité salaisons du groupe Turenne Lafayette s'engage au maintien des emplois sur 2 ans. Et aprés? s'interroge la CGT.

Les représentants CGT de Madrange à Limoges et Feytiat ne cachent pas leurs inquiétudes sur l'avenir des emplois dans les deux sites. Car si la Cooperl Arc Atlantique lors de son offre de rachat s'est engagée à maintenir leseffectifs pendant deux ans, le syndicat se demande ce qui se passera au delà de ce délai. "Nous sommes dans le flou et nos accords d'entreprise pourraient être remis en cause" explique le délégué du personnel Ludovic Bassaler. " Nous avons des réserves quant aux intentions de la coopérative bretonne" renchérit le délégué syndical Edouard Cabirol . Chez Madrange qui emploie 410 personnes à Feytiat et 190 à Limoges La Valoine , la pyramide des âges est élevée et "pas sûr qu'ils remplacent les départs à la retraite ce qui aurait des effets sur nos conditions de travail"

"A Madrange nous ne voulons pas être dépecés"

La CGT craint aussi un démantèlement de l'activité salaisons car si la Cooperl rachète Madrange elle va aussi se retrouver à la tête de plusieurs sites ayant la même activité et elle pourrait donc redistribuer les rôles. Il n'est donc pas certain que les usines de Feytiat et Limoges conservent leurs productions en l'état s’inquiète le syndicat qui prévient : "Nous serons vigilants"

C'est le 29 mai prochain que le tribunal de commerce de Paris se prononcera sur l'offre de rachat de Madrange par la Coopérative bretonne de production porcine dont le chiffre d'affaire s'élève à 2 milliards d'euros.