Hypermarchés ouverts le 1er janvier : des clients partagés

Lesneven, France

Faire ses courses jusqu'à 20 heures un 1er janvier dans un hypermarché : c'est possible en 2020 dans une centaine de magasins Casino, comme dans celui de Lesneven, dans le Finistère. De quoi faire bondir certains syndicats. Les clients, eux, étaient nombreux à passer aux caisses automatiques dès le matin.

Courses d'appoint

Indispensable l'ouverture pour le Nouvel An ? "Je ne pense pas, estime Martine, qui a été caissière pendant 11 ans. Je suis passée acheter le dessert pour ce midi, mais si ce n'était pas ouvert, ça n'aurait pas été très grave !". Même son de cloche chez Lucia : "c'est pratique pour prendre les petites choses qui manquaient. Comme _on sait que c'est ouvert, on a peut-être tendance à passer plus facilement_".

Chacun ressort avec un petit sac ou seulement quelques provisions en main. "Ça peut vraiment être intéressant quand on a oublié quelque chose ou qu'on a des invités surprise", lance Marie-Thérèse, une retraitée. Gwen, qui a réveillonné chez des amis, vient juste chercher du café : "on s'est couchés à deux heures du matin et on a six enfants à gérer... Mais c'est vraiment une première pour moi, je suis contre le travail le dimanche et les jours fériés de façon générale".

L'absence de caissières en question

Pas de personnel Casino en rayon ou en caisse : les clients passent aux bornes automatiques et scannent leur ticket pour sortir, sous l’œil de trois vigiles. "C'est pas mal, _ça permet aux caissières de rester chez elles_", se réjouit Stéphane, qui travaille dans la grande distribution. "Ça mange de l'emploi en quelque sorte, regrette Gwen, mais ça permet l'ouverture en laissant leur jour férié aux employés... Je suis un peu partagée ".

"Le système est très bien pour les jours fériés , se réjouit Michelle, mais il ne faudrait pas que ça dure toute l'année !". C'est bien ce qui inquiète certains. "Ça risque d'engendrer le fait _qu'il n'y ait plus de caissières du tout à terme_, avec des suppressions d'emplois", s'inquiète Marion, venue racheter un chargeur de téléphone après s'être fait voler le sien pendant la nuit du réveillon. "Je pense que ça devenir régulier, acquiesce Jean-Christophe. On devrait taxer les machines qui remplacent les salariés".

Le statut des vigiles pose également question à la jeune femme : "ce n'est pas cool pour eux, j'espère qu'ils ont une prime". Ces derniers sont employés par une entreprise prestataire, et payés davantage les jours fériés. Le volontariat n'est cependant pas un prérequis.