Magasins ouverts le 1er janvier : "Les gens s'habituent à travailler avec des robots" déplorent les syndicats

Ils l'ont déjà fait le 25 décembre, ils vont récidiver ce 1er janvier... Une centaine de magasins Casino vont ouvrir aujourd'hui toute la journée. C'est pourtant un jour férié : comme les dimanches, les magasins doivent fermer à 13h. Mais le groupe contourne la loi en n'employant aucune caissière (et aucun caissier) mais en se reposant uniquement sur des caisses automatiques, surveillés par des vigiles. Cela leur permet d'ouvrir toute la journée 100 magasins en France et 18 hypermarchés.

Et les clients rencontrés à la sortie d'un magasin Casino à Paris le 25 décembre ne voient pas le problème : "C'est très commode, il fallait que je complète le repas de ce soir puisque la famille sera avec nous", explique Julien, qui sort du magasin avec ses sachets de course remplis. "On n'avait pas prévu correctement, donc ça nous permet de compléter. Ce n'est pas indispensable, mais c'est pratique" poursuit-il. "Ça répond fatalement à une demande" confirme Jacques, qui se dit "totalement pour la liberté d'ouverture, y compris le dimanche".

Des militants CGT manifestent dans un supermarché d'Angers, contre son ouverture le dimanche sans caissiers. © Maxppp - Michel Durigneux

Sauf que cela met très en colère les syndicats, qui dénoncent une attaque à l'emploi. L'an dernier, un seul magasin de ce type avait ouvert le 1er janvier à Lyon. Cette année c'est une centaine... Laurence Gilardo, déléguée syndicale Force Ouvrière (le premier syndicat chez Casino), en appelle à la responsabilité des clients : "S'ils sont doués de bon sens, les clients vont se rendre compte que le fait de se rendre dans les supermarchés les dimanches et jours fériés, lorsqu'il n'y a pas de personnel, participe à la disparition des métiers d'encaissement, cela représente tout de même 150.000 emplois. Sans compter qu'ils s'habituent à travailler uniquement avec des robots..."

À l'inverse, la direction de Casino estime nécessaire d'ouvrir tous les jours pour faire face à la concurrence du e-commerce.