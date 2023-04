Magasins pris pour cible en manifestation, la sidération des commerçants rennais

Les semaines se suivent et se ressemblent à Rennes. Une vingtaine de commerces ont à nouveau été pris pour cible vendredi 14 avril, au soir, quelques heures après la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel. Parmi eux, un magasin de robes de mariée du centre historique. Salomé, une vendeuse et conseillère de 23 ans a passé sa journée à remettre en ordre la boutique.

ⓘ Publicité

La boutique de robes de mariée du centre-ville de Rennes est désormais barricadée par du contre-plaqué. © Radio France - Valentin Belleville

On peut rentrer par la fenêtre du magasin désormais, en enjambant le verre brisé au sol. Salomé s'occupe de ses nombreuses robes blanches, l'une d'elles est déchirée, une veste de costume a été volée, les vitrines sont tagguées ou cassées, mais elle se dit qu'ils ont échappé au pire :"En apprenant la nouvelle samedi matin, je me suis dit j'espère qu'il n'y a rien d'autre... Surtout qu'on avait la robe d'une cliente qui venait d'arriver, elle était pendue là en évidence ! On s'est dit elle n'a rien, c'est un miracle. Comment on aurait pu l'annoncer ? C'est pas seulement nous que ça atteint."

L'une des robes a été déchirée, probablement à cause d'un bout de verre qui aurait atterri dessus. © Radio France - Valentin Belleville

Elle remercie un voisin qui n'a pas hésité à descendre pour repousser les manifestants ce soir-là :"Sans lui ça aurait été une catastrophe, merci à lui ! Merci aussi à cette autre voisine qui a filmé la scène, nous a envoyé la vidéo, ça nous permet d'avoir des preuves pour l'assurance."

En arrivant le samedi matin, c'est la sidération :"On se dit qu'on allait y échapper parce que souvent ce sont les banques et les forces de l'ordre qui sont pris pour cible, on ne pensait pas qu'une boutique de robes de mariée serait visée. C'est un métier de passion, donc quand on voit les choses abimées ça fait mal au cœur".

Trois vitriers ont passé une partie de la journée a protéger le commerce, ce lundi 17 avril. - Valentin Belleville

La boutique est désormais recouverte de contreplaqués en bois pour protéger les vitrines ou pour remplacer celles qui ont été brisées. "Il va falloir s'habituer à travailler dans le noir", conclut la vendeuse, qui se dit inquiète désormais à l'idée d'aller travailler les jours de manifestation.