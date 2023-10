Magneti-Marelli à Argentan : la direction annonce la fermeture de l'usine début 2024

Le site Magneti-Marelli, à Argentan depuis plus de cinquante ans, va fermer début 2024

Ce n'est pas véritablement une surprise mais la nouvelle est tombée sur la tête des salariés ce mercredi matin. Le sous-traitant automobile Magneti-Marelli annonce la fermeture pure et simple de son site d'Argentan dans l'Orne. 167 salariés y travaillent selon les chiffres fournis par l'intersyndicale. Le groupe s'était engagé à maintenir l'activité jusqu'à fin 2023. D'une certaine manière, il tient parole...mais pour prononcer dès après la fin d'un site qui existe depuis 1970 dans la cité ornaise. Le plan de sauvegarde de l'emploi, annoncé ce mercredi matin, sera étudié par le CSE à partir du 12 octobre, dans une semaine.

Délocalisation en Slovaquie

Magneti Argentan produit des "corps-papillons", une pièce montée entre le filtre à air d'une voiture et son moteur. Deux millions de pièces sortaient de l'usine tous les ans. Toujours selon l'intersyndicale contactée par France Bleu Normandie, le chiffre d'affaire de l'usine argentanaise était bon et elle était bénéficiaire en 2022 et devrait l'être fin 2023. La direction a confirmé aux salariés ce matin qu'il s'agissait d'un projet de délocalisation de la production en Slovaquie. Il y a deux semaines en Italie, c'est le site de Crevancore qui fermait ses portes. Il était lui-même un sous-traitant de Magneti Argentan. Depuis, les syndicats craignaient donc une annonce similaire pour le site d'Argentan.

Les salariés en grève

A l'annonce de la nouvelle ce mercredi et alors que la direction reçoit à la suite les différentes équipes pour leur annoncer la nouvelle, les salariés de Magneti-Marelli Argentan se sont mis en grève. Les syndicats dénoncent la "chronique d'une délocalisation annoncée". Des syndicats qui insistent sur le rentabilité du site d'Argentan qui serait supérieure à celle de Kechnec, la ville de Slovaquie où la production doit être délocalisée. C'est une étude commandée par la direction de Magneti-Marelli, à la demande des pouvoirs publics, qui le dit. L'intersyndicale annonce dans un tract, sa ferme intention de "mettre la Direction face à ses contradictions, ses duperies face au pouvoirs publics et son bafouement des principes de base du Droit du Travail".