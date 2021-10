Magstatt-le-Haut : un dépôt de pain pour redonner vie au village

La commune de Magstatt-le-Haut (Haut-Rhin) vient d'aménager des locaux pour créer un dépôt de pain avec l'aide d'un boulanger d'une commune voisine. La boutique ouverte depuis le 12 octobre apporte aussi du lien et permet des échanges dans ce village de moins de 300 habitants.

Jessica Kleinhans dans la boutique "pains et gourmandises" à Magstatt-le-Haut.

Plus qu’un dépôt de pain, c’est un véritable petit commerce que vient de retrouver le village de Magstatt-le-Haut, moins de 300 habitants, dans la région des trois frontières, près de Saint-Louis.

Une initiative de la mairie avec le concours d’un boulanger de Tagsdorf. Le lieu est central. C’est une ancienne remise qui servait pour partie d’atelier municipal qui a été transformée. La municipalité a investi 7000 euros pour les travaux avec l'aide des conseillers qui ont mis la main à la pâte.

C'est une partie de l'atelier municipal qui a été transformée pour accueillir cette petite boutique. © Radio France - Patrick Genthon

Une petite enseigne indique "Pains et gourmandises "et au comptoir chaque matin les clients retrouve Jessica Kleinhans. Elle a été embauchée par la boulangerie d'un village voisin qui livre pains, viennoiseries et gâteaux. La boutique est ouverte tous les matins du mardi au dimanche.

Florence Heitz la maire de Magstatt-le-Haut est ravie du résultat. Elle souhaitait accueillir un commerce "pour redonner vie au village et rendre service à la population". Il s'agit aussi de créer du lien entre les habitants. Un pari en passe d'être réussi.