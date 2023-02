Maillage syndical pour tous avec deux manifestations contre la réforme des retraites en Mayenne

Nouvel appel à la grève ce jeudi 16 février et nouvelles manifestations contre la réforme des retraites. 5ème journée d'action et ce n'est pas à Laval que ça va se passer. L'intersyndicale de la Mayenne a décidé d'innover et a choisi Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne pour demander le retrait du projet de loi, en cours de discussion à l'Assemblée Nationale.

Le premier rassemblement à Mayenne est prévu à 11h30, le second à Château-Gontier à 17h. Les manifestants passeront devant les permanences parlementaires des députés de la majorité présidentielle, Géraldine Bannier (MoDem) et Yannick Favennec (Horizons). Le stationnement et la circulation seront perturbés dans les deux villes.