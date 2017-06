Maïlou, l'un des deux fabricants de peluches en France fait appel au financement participatif

Maïlou Tradition à Chateaubourg, lance une nouvelle collection de doudous. Les prototypes ont été réalisés mais pour débuter la fabrication, l'entreprise a besoin d'argent. Elle a fait appel au financement participatif.

La nouvelle collection, qui devrait sortir avant Noël, se décline en doudous, poupées et turbulettes coordonnées. Elle répond à la demande des clients. Cela faisait six ans qu'il n'y avait pas eu de nouveautés concernant les doudous. Il y aura donc de nouveaux animaux: des chats, des moutons et des pandas. Les matières sont nouvelles aussi. "Il y a un mélange de tissus imprimés et tissus peluche. Les teintes sont douces, les têtes brodées expressives.", ajoute Aurélie Lecellier, la créatrice-modéliste, qui a imaginé la nouvelle collection.

Réjane Riant au milieu des peluches de la boutique de l'entreprise

Devant la frilosité des banques, nous nous sommes tournés vers le financement participatif

Les prototypes ont été réalisés. Il ne reste plus qu' à démarrer la production. Et pour cela, il faut au minimum 7200 euros. Cette somme permettra de faire les tests en laboratoire pour les normes premier âge et de lancer une pré-série. "Devant la frilosité des banques, nous nous sommes tournés vers le financement participatif. Nous payons paradoxalement le fait de tout fabriquer en France, en Bretagne, avec des produits 100% français.", explique Réjane Riant, la responsable clientèle.

Ouverte début juin, la campagne sur Ulule.com va bon train. Une heureuse surprise pour les 11 salariées. "Nous avons beaucoup d'encouragements, de mots gentils pour dire que notre collection est belle et qu'il faut la sortir.". Le premier objectif de 7200 euros est atteint. Ensuite, pour pouvoir développer la production, Mailou aura besoin de 13 200 €. Et avec 20 000 €, l'entreprise pourra financer la nouvelle machine à bourrage.