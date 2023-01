Main d'œuvre et foncier : les deux défis de l'économie iséroise en 2023

Bilan et perspectives de l'économie iséroise avec un nouveau supplément de l'hebdomadaire Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné

C'est une somme qui a l'avantage de compiler des données à l'échelle du département en matière économique. L'hebdomadaire Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné a sorti avec son numéro du 16 décembre 2022 la première édition d'un supplément "Isère en chiffres, statistiques et analyses économiques", avec notamment un "top 100" des chiffres d'affaires des entreprises basées en Isère. Instructif. Entretien avec le rédacteur en chef Victor Guilbert

ⓘ Publicité

France Bleu Isère - Ce dont on se rend compte d'abord dans votre numéro hors série, c'est de la diversité de l'économie iséroise, jusque dans le top 100 des chiffres d'affaires. Il n'y a pas en Isère que la microélectronique ou au Nord, la logistique et le textile technique ?

Victor Guilbert - Oui, absolument. Il y a cette grande diversité des structures et des secteurs d'activité qui est présente en Isère dans ce classement, avec à la fois des entreprises familiales, historiquement implantées sur le territoire isérois, et d'autres installées plus récemment. Avec notamment la microélectronique évidemment, mais aussi le cimentier Vicat, le commerce de gros qui est assez présent dans le top 20 avec notamment la SAMSE, Euromaster. Et puis le commerce de détail avec quelques groupes comme la Boîte à outils, Courir France, King Jouet. Donc diversité des secteurs d'activité mais aussi diversité des structures car dans ce top 100, on remarque que seulement une vingtaine d'entreprises dépassent un effectif total de 500 salariés.

Et les premières entreprises du Top 100 en matière de chiffre d'affaires, ne sont pas des noms connus du grand public...

Alors pas tous. Le troisième, c'est Becton-Dickinson France, entreprise dont on parle quand même souvent, avec 1,35 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais les deux premières entreprises, ce sont les entreprises Stedis et Socara. Stedis c'est de la distribution de carburant. C'est cette entreprise basée en Isère qui réalise le plus gros chiffre d'affaires avec près de 2 milliards d'euros. La Socara c'est une centrale d'achat pour la grande distribution qui réalise 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Stedis c'est à Saint-Martin-d'Hères et Socara à Villette d'Anthon. L'économie iséroise se porte plutôt bien en ce début d'année 2023. Quelles sont les perspectives ? Il y a globalement un peu plus d'inquiétude pour cette année ?

De l'inquiétude je ne sais pas. En tout cas, sur le plan des investissements, on voit que les choses se tassent, les choses "se bordent" notamment sur les enjeux fixés par les plans d'Etat, comme le plan France 2030, avec des objectifs à la fois de décarbonation, des objectifs de souveraineté, de réindustrialisation. d'augmentation des productions. Il y a une certaine cohérence qui se met en place entre les objectifs gouvernementaux et les objectifs des pouvoirs publics et les objectifs des entreprises privées. Après, sur la tendance 2023, il y a quand même quelques enjeux et des difficultés qui se présentent pour l'économie iséroise, notamment la question de l'emploi et du recrutement qui concerne plusieurs secteurs d'activité. On se rend compte globalement que sur une économie iséroise qui est dopée par la recherche, par la production et par certains secteurs d'industrie, on est malgré tout dans un marché fermé au niveau de l'emploi, c'est à dire que cela va créer une compétition d'attractivité entre les entreprises déjà implantées.

L'autre enjeu, qui est malgré tout important, c'est celui du foncier économique et en particulier du foncier à vocation de production et d'industrie. Les implantations sont globalement complètes. On manque de place, pour le dire simplement, pour installer des entreprises de production, des entreprises industrielles.