Les journalistes du Maine Libre ont rejoint ce lundi leurs collègues de Ouest-France en grève contre la suppression de deux tiers des effectifs en Sarthe et la "mutualisation" des articles entre les deux titres. Une première réunion de négociation s'est tenu à Rennes dans l'après-midi.

Le Mans, France

La quasi-totalité de la rédaction de Ouest-France en Sarthe était en grève ce lundi. Depuis jeudi dernier, ses journalistes protestent contre le plan de réorganisation qui prévoit son passage de 27 à 8 journalistes. Une large majorité de la rédaction du Maine Libre a rejoint ce mouvement pour la journée, par solidarité et parce que le titre est aussi concerné : Ouest-France prévoit de publier des articles du Maine Libre dans ses pages locales.

"Ouest-France sera peut-être moins exhaustif sur l'info locale, reconnaît Philippe Boissonnat, directeur des rédactions de Ouest-France. Mais les offres rédactionnelles sont déjà différentes : le Maine Libre est d'abord un journal d'information départemental ; Ouest-France a toujours investi dans sa couverture nationale et internationale. Le lecteur gardera ce choix".

Des négociations... mais pas sur les postes supprimés

Une délégation sarthoise a participé à la première réunion de négociation, dans l'après-midi, au siège du groupe à Chantepie, près de Rennes. Une rencontre marquée par un rassemblement 200 manifestants, issues des rédactions de tout l'Ouest de la France.

Ces négociations portent sur "les droits d'auteur, l'accompagnement social et des embauches", précise Philippe Boissonnat. Le groupe prévoit la suppression de 56 postes mais aucun licenciement, et sa pyramide des âges "très déséquilibrée" entraînera de nombreux départs à la retraite dans les prochaines années. Ouest-France prévoit aussi d'investir dans le web et l'information nationale.

Les correspondants locaux aussi

Ces postes "à Bruxelles ou à Paris ne sont probablement pas destinés à des gens de la Sarthe", craint Bruno Mortier, délégué syndical SNJ au Maine Libre. Il insiste aussi sur le sort des "plus vulnérables, au moins 70 CDD qui vont être "éliminés"."

Les réseaux de correspondants de Ouest-France et du Maine Libre doivent aussi être mis en commun. Aujourd'hui, chaque titre s'appuie sur près d'une centaine de correspondants à temps partiel, installés partout en Sarthe. "Nous manquons de correspondants dans certaines communes, et nous allons discuter avec eux pour parvenir à un seul réseau, qui couvre mieux la zone. C'est le Maine Libre qui pilotera ce réseau", précise Philippe Boissonnat.