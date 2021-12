La Nouvelle éco : "Maine Street Market", un nouveau site de e-commerce pour promouvoir les produits sarthois

Acheter local. C'est l'idée de "Maine Street Market", un tout nouveau site de commerce en ligne lancé ce 6 décembre. La société, basée dans le centre commercial Maine Street à Ruaudin en périphérie du Mans, emploie quatre salariés et référence pour l'instant 500 produits. Le directeur du projet, Rémi Balligand, répond à France Bleu Maine pour le lancement de "Maine Street Market".

France Bleu Maine : Vous revendiquez la promotion du commerce local, c'est-à-dire ?

Rémi Balligand : "100% des produits que l'on propose sont issus du commerce local, c'est-à-dire qu'on exige des commerçants que l'on référence d'être domiciliés en Sarthe. Pour le pré-lancement de notre market place, on a fait une programmation autour de Noël avec trois catégories : les cadeaux, la restauration, la gastronomie. On propose même des sapins de Noël, vendus par un horticulteur sarthois. Et comme "Maine Street Market" promeut le commerce local, il s'adresse en priorité aux habitants du Mans et de sa périphérie, ce qui représente 200.000 habitants."

Comment fait-on en 2021, lorsqu'on lance une market place, pour se démarquer des géants comme Amazon ?

S'il est vrai qu'on veut se démarquer, on ne va évidemment pas se mesurer à Amazon qui a un modèle extrêmement performant. En revanche, il y a des choses qu'on ne va pas trouver sur Amazon, et notamment les produits locaux. Donc ce qui est spécifique, et je pense même inédit, c'est que sur ''Maine Street Market'' on va pouvoir trouver à la fois des incontournables comme des Playmobil, mais aussi des produits sarthois comme de la confiture ... Et tout ça dans un seul panier, livré dans la journée.

Vous avez choisi Urby, une filiale de La Poste et de la Banque des territoires pour assurer les livraisons. Pourquoi ce choix ?

Faire appel à Urby pour la logistique du dernier kilomètre permet un remplissage de la livraison, autrement dit on ne se déplace pas pour rien. Cela va également avoir un impact sur l'accidentologie et sur l'engorgement des villes, ce qui va entraîner une baisse de la pollution sonore par exemple.

Sans risque d'ubérisation des livreurs ?

Non, parce que nous faisons appel à des professionnels. Et on ne travaille pas sur une livraison dans l'heure : quand on parle de livraison dans la journée, c'est si la commande est effectuée avant 11h. Ensuite, on contacte le client pour lui proposer un créneau de livraison de deux heures. Donc nous ne sommes pas sur des modèles qui entraînent les livreurs à pédaler toute la journée et à toute vitesse, avec les risques que cela peut engendrer.