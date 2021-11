Maintenir la réforme des retraites est un non sens pour le syndicat Force Ouvrière dans l'Yonne

Les conditions ne sont pas réunies pour relancer la réforme des retraites a annoncé mardi 9 novembre Emmanuel Macron lors de son allocution aux Français. Selon le chef de l'Etat, la situation sanitaire ne le permet pas. Mais il prévient : il faudra prendre des décisions claires en 2022. Cela veut dire que si Emmanuel Macron est réélu en avril prochain, il annonce qu'il faudra travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal et supprimer les régimes spéciaux.

Maintenir la réforme des retraites est un non sens - Reynald Millot secrétaire départemental FO

Un non sens selon Reynald Millot, secrétaire départemental de Force Ouvrière. "Dans son programme de futur candidat, on entend qu'Emmanuel Macron souhaite remettre sur la table la réforme paramétrique des retraites mais à ce stade, le monde du travail n'est pas prêt à accepter qu'on repousse l'âge légal de départ à la retraite. Il faudrait déjà s'attaquer à l'emploi des 50 ans et plus précise le syndicaliste. Si on prend l'exemple de l'Yonne, tous les salariés séniors sont dans une situation délicate pour conserver leur emploi ou en trouver un quand ils sont à la recherche de celui-ci. Donc c'est construire encore plus de précarité pour les séniors et ne pas régler la problématique du travail" argumente Reynald Millot.

Autre point noir selon le syndicaliste FO : Emmanuel Macron continue de défendre la réforme de l'assurance chômage. Le chef de l'Etat a rappelé qu'à partir du 1er décembre il faudra avoir travaillé six mois au lieu de quatre, les deux dernières années pour être indemnisé. "C'est forcément très inquiétant pour les privés d'emplois parce que dans les faits, ils vont voir leurs indemnités baisser de façon importante. Jusqu'à 30% dans certaines situations s'inquiète Reynald Millot. Là encore _c'est de la précarité sociale et faire payer à ceux qui n'ont pas de travail, la problématique du marché de l'emploi_. Il faut empêcher les fermetures de sites industriels. Dans le cadre de la politique du quoi qu'il en coûte, le gouvernement a distribué des centaines de milliards sans jamais poser des conditions aux entreprises qui en bénéficiaient pour que soit garanti le maintien des emplois" regrette le représentant de FO dans l'Yonne.