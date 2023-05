Maintien d'une résidence senior de Poitiers : "la contestation nous a poussé à chercher d'autres solutions"

Début février, face au déficit du Centre Communale d'action social, la mairie de Poitiers annonçait la fermeture d'une crèche familiale et d'une résidente autonomie, un foyer non médicalisé pour personnes âgées. Face à l'émoi des 55 résidents, suite à une occupation des locaux et à une mobilisation locale et syndicale, une concertation a été ouverte un mois et demi plus tard. Et finalement, ce mardi 2 mai, la fermeture d'Edith Augustin a été abandonnée . "En effet, nous avons revu les choses, les résidents pourront rester dans le foyer Edith Augustin", souligne Léonore Moncond'huy sur France Bleu Poitou.

ⓘ Publicité

Des projets en cours, après six semaines de concertation

"À plus long terme, nous avons relancé la réflexion autour d'un habitat inclusif dans le quartier, explique l'élue écologiste, mettant en avant la dimension intergénérationnelle. Ça fait partie des projets qui ont émergé de la concertation. C'est à échéance 4 ou 5 ans, et ça conforte la présence des aînés dans le quartier". Elle affirme aussi que le lieu de vie sera ouvert vers l'extérieur, vers l'intergénérationnel : "on a vu l'importance de cette dimension lors de la mobilisation contre la fermeture, avec Edith Augustin au cœur du quartier".

Prochaine étape : renouer le dialogue

Après des réunions publiques vives et un traumatisme important pour certains résidents, Léonore Moncond'huy reconnait qu'il va falloir apaiser les discussions. "Le dialogue commence à être renoué, explique-t-elle. La phase de concertation a pu commencer, malgré des échanges vifs. J'espère que cette annonce va susciter de l'apaisement. Tout le travail à venir sera fait avec les habitants du quartier". Par ailleurs, la maire de Poitiers admet que la vive contestation a été importante pour relancer le dialogue. "Il n'y a pas de mal à dire qu'une mobilisation nous a poussé à travailler et à faire évoluer notre position".

"La question de la crèche familiale a suscité beaucoup moins de réactions"

"Il y a eu très peu de concertations et d'échanges demandés pendant les 6 semaines qui viennent de s'écouler", affirme la maire. Ce service d'assistante maternelle publique pourrait être réorienté avec une création de 50 nouvelles places. Une décision sera prise lors du prochain Conseil d'administration du CCAS le 1er juin.