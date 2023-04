Maintien de l'ordre : "Les policiers et gendarmes ne font que répliquer", assure Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur était invité ce mercredi à s'expliquer devant les députés de la commission des lois sur l'usage de force par les policiers et les gendarmes lors des manifestations contre la réforme des retraites ou lors des affrontements à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres.

ⓘ Publicité

Les échanges entre Gérald Darmanin, qui a de nouveau pointé la responsabilité de l'ultragauche dans les violences lors des manifestations, et les députés de la Nupes, dont l'un l'a qualifié de "ministre de la matraque", ont rapidement tourné au dialogue de sourds.

"Les policiers et gendarmes ne font que répliquer"

Le ministre a commencé son audition par un long exposé en projetant derrière lui plusieurs diapositives, affichant des chiffres sur les armes saisies ("plus de 800" à Sainte-Soline), des photos d'attaques de bâtiments publics ou encore des vidéos de policiers pris à partie : autant de preuves de "l'extrême violence contre les forces de l'ordre", selon le ministre, citant les exemples de récents affrontements à Paris, Lyon, Bordeaux, Lorient et Dijon. Gérald Darmanin a également révélé plusieurs extraits de notes du renseignement territorial de ces dernières semaines, attestant d'une ***"mobilisation très forte de l'ultragauche" *****venue **"infiltrer le mouvement social et en prendre la direction". "Si j'étais provocateur, je dirais qu'ils ont voulu (le) prendre en otage", a-t-il déclaré.

À Sainte-Soline , où 8.000 personnes ont manifesté le 25 mars contre une réserve d'eau pour l'irrigation agricole, Gérald Darmanin a fustigé une "européanisation de la violence", avec la présence d'un millier de membres de l'ultragauche venus de Suisse, d'Allemagne et d'Italie.

Au total, depuis le 16 mars et l'utilisation de l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, 1.851 personnes ont été interpellées, 299 atteintes contre des institutions publiques (préfectures, sous-préfectures, mairies, conseils départementaux...) et 132 attaques de permanences parlementaires ont été recensées, a-t-il listé. Des "dégradations majeures" sont aussi à déplorer, dont 2.500 feux dans la rue, 58 véhicules et 13 bâtiments incendiés.

"Le maintien de l'ordre ne pose pas de problème en tant que tel", a défendu Gérald Darmanin devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale. "Ce qui pose un problème, ce sont les guérillas urbaines", selon lui. "Depuis le début de l'année, chacun peut attester que le maintien de l'ordre s'est déroulé sans incident majeur", a également affirmé le ministre.

Depuis janvier, 41 enquêtes judiciaires ont été ouvertes à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et quatre à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), a indiqué le ministre de l'Intérieur. "Les sanctions seront connues immédiatement", a assuré Gérald Darmanin.

Sans surprise, le ministre de l'Intérieur a de nouveau apporté son soutien aux forces de l'ordre, en dépit des critiques formulées par la Défenseure des droits, le Conseil de l'Europe ou le rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement, Michel Forst. La défenseure des droits, Claire Hédon, institution indépendante, a été saisie de 90 réclamations, principalement depuis quinze jours. "Les policiers et gendarmes ne font que répliquer à des gens qui sont violents. Ce ne sont jamais eux qui, en premier, iraient dans les rues à Sainte-Soline, trouveraient des personnes dans un champ et les attaqueraient", a-t-il plaidé.

La "répression quoiqu'il en coûte"

À Sainte-Soline , 47 gendarmes ont été blessés, selon les autorités. Les organisateurs ont fait état de 200 blessés parmi les manifestants, dont quarante grièvement. Le pronostic vital de l'un d'entre eux était toujours engagé mardi, selon le procureur de la République de Rennes. Gérald Darmanin a de nouveau réfuté tout empêchement de l'arrivée des secours par les forces de l'ordre. Il a en revanche estimé que les "subventions données par l'État" à la Ligue des droits de l'Homme, association qui avait dénoncé une entrave au secours, "méritent d'être regardées".

Sur Twitter, la LDH a réagi : "Monsieur Darmanin, les actions qui ont pu être menées par la LDH depuis plus de 120 ans sont la défense des droits et des libertés de toutes et tous, ne vous en déplaise, en particulier la défense de la liberté de manifester mise à mal par votre politique de maintien de l'ordre".

La députée LFI Clémence Guetté, présente à Sainte-Soline, a évoqué un "désastre humain", une "répression quoiqu'il en coûte", rappelant les 5.000 grenades lacrymogènes lancées par les gendarmes. "Le chaos s'est abattu sans distinction sur tous les manifestants, pour l'essentiel venus tranquillement et en famille", a-t-elle affirmé.

Le député socialiste Roger Vicot a lui dénoncé une *"**évolution de la doctrine d'emploi" ***de la force depuis le recours au 49.3 et le "sentiment que vous ne maîtrisez plus votre police", craignant une dérive vers "une république sécuritaire".

La charge la plus lourde est venue de l'Insoumis Thomas Portes qui a qualifié Gérald Darmanin de "ministre de la matraque". "Faudra-t-il un nouveau Malik Oussekine pour enfin vous faire revenir à la raison ?", s'est-il interrogé, en référence à un jeune manifestant tué en marge d'une manifestation en 1986. Critiquant sa sortie sur "le terrorisme intellectuel de l'extrême-gauche", le député PS Benjamin Lucas a souligné que "les mots ont un sens". Dans le JDD dimanche, le ministre avait dénoncé "le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs : les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs".

Brav-M : la pétition pour la dissolution classée

À l'issue de l'audition du ministre, la commission des Lois de l'Assemblée devait se prononcer sur la pétition réclamant la dissolution de la Brav-M, cette unité à moto spécialisée dans le maintien de l'ordre à Paris, et très décriée depuis la diffusion de l'enregistrement d'une arrestation . La commission des lois a décidé de classer le texte.

Mardi, les neuf députés La France insoumise de la commission avaient demandé mardi le report au 15 juin de l'examen de la pétition, qui a pour l'heure recueilli un peu plus de 260.000 signatures. Pour être recevable, une pétition doit atteindre les 500.000 signatures.

Le ministre a défendu les membres de cette unité, des policiers qui font "un travail difficile", selon lui. "Ils sont évidemment formés au maintien de l'ordre. Ils utilisent des motos, non pas pour intervenir, mais pour se déplacer". Gérald Darmanin a par ailleurs confirmé que la Brav-M sera présente ce jeudi en marge de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites.