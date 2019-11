Mairie de Montpellier et commerçants mettent le paquet pour booster les ventes de fin d'année

La ville de Montpellier, la métropole, la CCI de l'Hérault et l'État investissent plus d'1,5 million d'euros pur dynamiser le center-ville par des animations pour les fêtes de fin d'année

Montpellier, France

Des clowns, des concerts, des illuminations aux abords des magasins, pour les courses de fin d'années, les commerçants du centre-ville de Montpellier mettent les grands-moyens. Avec le soutien de l'État, de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), de la mairie de Montpellier, de la métropole, les différentes associations de commerçants organisent des animations durant tout le mois de décembre pour re-dynamiser le centre-ville, touché par le mouvement des gilets jaunes.

"On a vécu une année très compliquée en cœur de ville, rappelle Véronique Perez, l'adjointe au maire en charge du commerce et de l'artisanat. Là c'est un petit peu dire aux montpelliérains que leur centre-ville est beau, que le commerce est de qualité, il est différent, avec des indépendants, des concepteurs mais aussi des grandes enseignes. C'est _le plus beau centre commercial à ciel ouvert_. Je pense que ça avait été un peu oublié ces derniers mois, donc on est là pour le rappeler à tout le monde. Les commerçants ont vraiment illuminé leurs vitrines, on a fait des parcours lumineux, des parcours de street-art, ça permet de redécouvrir l'Écusson !"

Dans toutes les rues entre le 6 et 23 décembre, les associations de commerçants mettent en place des ateliers, des chasses au trésor, des décorations, des lumières, des concerts. Trois journée thématiques sont également organisées. Le 8 décembre, sur les cultures urbaines, le 15 autour des arts du cirque et le 22 autour de Noël.

Au total, environ 1,6 Millions d'euros sont investis, 866.000 euros par la Ville de Montpellier, 255.000 euros par la métropole, 114.000 euros par la CCI de l’Hérault et 300 000 euros sont demandés à l’Etat.