A Segonzac, les familles des résidents de la maison de retraite sont inquiètes : la mairie a augmenté le loyer payé par l'EHPAD, une hausse de 60% ! Pour les retraités et leurs proches, cette augmentation va être répercutée, ils en sont persuadés. Ils devront sans doute payer plus cher.

Segonzac, France

2000 euros de plus par an par résident, c'est l'équivalent d'un treizième mois à payer. Mais l'association des familles, gestionnaire de la maison de retraite depuis 40 ans, ne peut pas porter à elle seule cette augmentation de 130 000 euros demandée par la mairie, propriétaire des lieux. C'est une conséquence indirecte de la bataille juridique qui a abouti, début décembre devant le tribunal administratif de Poitiers, à l'invalidité du contrat du groupe privé Philogeris. L'idée même de délégation de service public a été cassée par la juridiction, et la mairie de Segonzac a sauté sur l'occasion pour se mettre au diapason des tarifs pratiqués dans le secteur privé.

Le jardin intérieur de l'EHPAD de Segonzac © Radio France - Pierre MARSAT

Une médiation ?

L'association des familles des résidents s'est installée à nouveau hier dans la maison de retraite Raby-Barboteau, mais sans bail et sans convention avec la mairie. La mairie de Segonzac a fait appel de la décision du tribunal administratif de Poitiers. Désormais, la mairie et l'association espèrent trouver une médiation, mais elles ne sont pas d'accord sur le nom du médiateur. La maison de retraite Raby-Barboteau dispose de 59 lits en hébergement permanent. Le conseil départemental de la Charente a son mot à dire, puisque 11 résidents bénéficient de l'aide sociale du département, en raison de leurs faibles revenus.