Maison des syndicats : le dialogue entre la mairie de Châteauroux et la CGT au point mort

La Maison des syndicats est au centre d'un conflit entre la ville de Châteauroux et la CGT et Cfdt

C'est un conflit qui dure depuis maintenant 20 ans, et qui ne semble toujours pas prêt de se résoudre. La mairie de Châteauroux réclame depuis 2003 à l'Union départementale de la CGT et de la Cfdt le paiement de loyers pour la mise à disposition de la Maison des associations. Les syndicats, jusqu'ici hébergés gratuitement, refusent. Une décision de la Cour d'appel de Paris en date de juin 2022 condamne les deux syndicats à payer des arriérés de loyer. Une somme qui dépasse le million d'euros pour la CGT. Les deux syndicats ont déposé un pourvoi en Cassation l'été dernier, et attendent toujours une décision.

ⓘ Publicité

Le dialogue dans l'impasse

La secrétaire générale de l'Union départementale de la CGT de l'Indre, Josiane Delaune, affirme avoir contacté la mairie de Châteauroux à trois reprises depuis la décision de justice en juin dernier, afin de renouer le dialogue. "La première fois la mairie nous a répondu : 'vous payez d'abord on verra après', et depuis plus rien" assure la représentante syndicale. Impossible pour la CGT de payer la somme demandée selon Josiane Delaune "on doit donner 1 million 100 000 euros [au titre des arriérés de loyers depuis 2003] (...) comme dit mon collègue, on est pas cotés au CAC40, on ne vit qu'avec les cotisations de nos militants, on ne peut pas payer cette somme".

Au delà de la somme astronomique à payer, Josiane Delaune estime qu'il s'agit d'une "non-reconnaissance de cette liberté fondamentale qu'est le syndicalisme". Ce conflit qui dure depuis 20 ans pénalise selon elle le syndicat, déjà parce que la procédure judiciaire est coûteuse. La CGT aurait déboursé plusieurs dizaines de milliers d'euros rien que pour les frais d'avocats et de procédures.

La mairie de Châteauroux demande à la CGT et à la Cfdt de payer tous les arriérés de loyer depuis 2003 © Radio France - Manon Klein

La mairie condamnée également

L'Union départementale de la CGT souligne par ailleurs que la mairie a également été condamnée en juin dernier à verser 20.000 euros pour inégalité de traitement entre les différents syndicats qui occupent la Maison des syndicats. En effet, FO ne paie pas de loyer et la mairie ne lui en réclamerait pas, à la différence de la CGT et de la Cfdt.

FO, il est vrai, a signé une convention spécifique avec la mairie lorsqu'elle a emménagé dans les locaux en Septembre 2017. Si le syndicat ne paie pas de loyer, il paie en revanche les charges et les fluides, précise son secrétaire général dans l'Indre, Florent Garcia.

Sollicité, le maire de Châteauroux n'a pour l'heure pas donné suite à nos demandes.