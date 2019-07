Maison effondrée à Guéret : on a retrouvé le chat Atchoum

Guéret, France

Atchoum va bien ! Après l'effondrement de la cheminée au 38 rue du Prat, son propriétaire Simon ne savait pas ce qu'il était devenu. Des voisins viennent de le retrouver sain et sauf près de la maison. Ils ont appelé Simon qui a retrouvé son chat avec beaucoup d'émotion.

Lui et Atchoum sont de véritables miraculés : au milieu de la nuit de mardi à mercredi, ils entendent un grand boum et découvrent un immense trou dans leur maison. La cheminée vient de s'effondrer en emportant trois étages de plafonds et de planchers. Heureusement, sans faire de blessés mais de gros dégâts matériels.

Un expert doit maintenant évaluer si l'immeuble peut être remis sur pied. En attendant, la rue du Prat est interdite au stationnement et à la circulation à Guéret.