Maison et Services à Mont de Marsan : un bilan positif pour la première année

La franchise Maison et Services s’est implantée à Mont de Marsan en septembre 2019. L’activité a bien pris, rapidement : « On a eu immédiatement des clients : contrats jardin, contrats ménage » explique le chef de l’agence montoise, Thierry Dupeyron. Après le lancement, l’entreprise traitait 10 devis par semaine. Mais le confinement est passé par là : 1 devis reçu par semaine lors de cette période. L’activité a été très ralentie, même si la structure a pu continuer les prestations jardin. Pour la partie ménage, « tout a été arrêté ». Mais cela repart, avec de nouvelles procédures mises en place : « Toutes les assistantes ménagères interviennent chez nos clients avec les masques. » En plus, à la fin de chaque intervention, les employés désinfectent les points contacts que sont les poignées de portes, les interrupteurs ou encore les télécommandes, « avec un produit virucide, bactéricide, fongicide ». Cette opération est devenue naturelle maintenant.

Bilan positif pour la première année

Au début, dans l’entreprise, ils étaient 2 : aujourd’hui, ils sont 11. « Malgré les 3 mois de confinement, je suis content, parce que je m’étais fixé un objectif : aux alentours de 90 000€ sur l’année. Je suis à 84 000€ HT de Chiffre d’Affaire : je ne me plains pas. » Surtout que le travail reprend. Thierry Dupeyron a d’ailleurs un projet qui lui tient à cœur. Il veut ouvrir un bureau sur Dax, après avoir pérenniser l’activité sur l'agence Maison et Services de Mont de Marsan.

Réactivité, ponctualité, sourire, être à l’écoute des clients : c’est sur tout cela que mise l’entreprise, pour faire la différence. L’agence propose ses services dans un rayon de 30 km autour de Mont de Marsan.

