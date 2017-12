Limoges, France

Si Mary Castel a lancé sa propre maison d'arts de la table en porcelaine de Limoges, c'est pour renouer avec une vieille tradition familiale, celle de ses arrières-grands-parents : lui était directeur d'usines de porcelaine à Limoges et à Vierzon, et elle gérante d'une boutique de porcelaine de Limoges, rue de Paradis à Paris au début du XXème siècle.

Mais pour relancer cette tradition familiale, Mary Castel n'avait que le nom, pas vraiment l'argent. Elle est donc passé par le financement participatif et, grâce à une collecte réussite, a pu créer sa maison en avril dernier et développer son idée avec sa première collection "Rue de Paradis". "Si je fais de la porcelaine de Limoges aujourd'hui, c'est pour avoir un regard différent, audacieux, chic et non conventionnel" explique Mary Castel. La démarche fait "mouche" puisque l'Elysée, par l'intermédiaire de son chef de cuisines Guillaume Gomez, vient de lui commander un petit service de coupelles originales. Il faut dire qu'elle s'entoure d'artistes et de créateurs, comme l'illustratrice Safia Ouares, le photographe Dimitri Coste ou le plasticien Etienne Bardelli, mais aussi d'artisans réputés comme le décorateur limougeaud Bruno Bertrand et son père Bernard Bertrand désormais à la retraite, mais médaillé meilleur ouvrier de France. Avec cet entourage de renom et avec cette première commande élyséenne, Maison Fragile se donne déjà une solide image.