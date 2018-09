Puteaux, France

Nouvelle manifestation du malaise chez ORPEA. Une trentaine d'élus syndicaux (une quinzaine selon la direction) s'est déplacée ce mardi à Puteaux (Hauts-de-Seine) devant le siège du groupe privé de maisons de retraites. Des délégués CGT venus de toute la France, qui ont reçu le renfort d'élus syndicaux venus de Belgique et d'Allemagne. Rassemblés devant le bâtiment, enchaînant les allées et venues dans les couloirs du siège pour tenter de remettre une lettre ouverte à la direction, ils ont finalement quitté les lieux dans le courant de l'après-midi, sans avoir été reçus. Dans cette lettre, ils dénoncent les conditions de travail et d’accueil au sein des EHPAD du groupe privé. "Sous-effectifs récurrents", "insuffisance de matériels et de fournitures"... D'après les élus, ces conditions provoquent une "mauvaise prise en charge" des résidents. Contactée par France Bleu Paris, la direction se dit "ouverte au dialogue social, dès l’instant que les conditions de ce dialogue sont réunies."

La lettre ouverte de la CGT.

Ce rassemblement intervient 5 jours après la diffusion d'un reportage accusateur pour ORPEA : jeudi dernier sur France 2, l'émission Envoyé Spécial a diffusé une enquête montrant de l'intérieur le quotidien des établissements du groupe. S'appuyant sur des images tournées en caméra discrète par des employés, ce reportage dénonce notamment "la nourriture rationnée, des soins bâclés, des personnels insuffisants"... Le groupe avait tenté d'interdire sa diffusion, sans être entendu par la justice.