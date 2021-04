Maisons éclusières au bord de la Mayenne cherche locataire pour nouvelle vie

Le département de la Mayenne lance un appel à projet pour reprendre en main la maison éclusière de Pendu et celle de Mirwault, à Château-Gontier-sur-Mayenne. L'idée serait d'y établir un commerce ou un lieu d'exposition pour dynamiser le chemin de hallage.

Maisons éclusières appartenant au département de la Mayenne cherchent locataires ayant projet professionnel pour mettre de la vie sur les rives de la Mayenne. C'est l'appel à projet lancé par le département pour reprendre en main la maison éclusière de Pendu et celle de Mirwault, toutes les deux situées à Château-Gontier-sur-Mayenne, au bord de la Mayenne, à côté d'une écluse.

Dans le passé, chaque éclusier savait actionner manuellement son écluse et se logeait juste à côté dans une maison éclusière. Avec l'automatisation des écluses, la plupart des maisons sont à l'abandon aujourd'hui alors le département veut leur redonner une nouvelle vie. Date limite pour soumettre son projet : le 31 mai 2021 à 17 heures.

Dynamiser le chemin de hallage

Les bords de la Mayenne constituent une destination de plus en plus prisée et un parcours de choix pour les amateurs de tourisme à vélo. Priscilla Lemarié gère le programme tourisme du département : "L'idée, c'est vraiment de faire des maisons un point d'étape, un point d'intérêt qui permettre aux cyclo-touristes de visiter notre département en prenant leur temps."

Pour soumettre un projet, une visite des maisons éclusières est obligatoire : prochain créneau, ce sera mercredi prochain, le 28 avril.