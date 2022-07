Maisons fissurées et sécheresse : 25 communes sarthoises non reconnues en état de catastrophe naturelle

Ce mardi 26 juillet 2022 est paru au Journal officiel l'arrêté du 11 juillet portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les "dommages causés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols" en 2020 et 2021. Pour le département de la Sarthe, seule la commune de Saint-Cosme-en-Vairais en bénéficie. L'association "Urgence maisons fissurées" est en colère et estime que 25 autres communes auraient dû être reconnues. Elle espère convaincre les élus et les habitants d'aller en justice.

Recours collectif

L'association, née en 2019, compte plus de 200 adhérents et entend représenter les propriétaires de nombreux logements, construits sur des sols argileux, qui se dégradent à cause des sécheresse à répétition. Elle a lancé une procédure de recours collectif auprès du tribunal administratif de Nantes et propose aux habitants des 25 communes non reconnues dans l'arrêté de ce 11 juillet 2022 de s'y associer.

L'association "Urgence maisons fissurées" rappelle par ailleurs que les maires des communes non reconnues disposent de "deux mois pour formuler des recours gracieux ou auprès du tribunal administratif", précisant que l’Association d'élus "Communes Sarthoises Maisons Fissurées" peut les accompagner.

La liste des communes non reconnues

Seule la commune de Saint-Cosme-en-Vairais est reconnue dans l'arrêté du 11 juillet, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Les habitants disposent de dix jours à compter de la publication ce 26 juillet pour déclarer leur sinistre à leur compagnie d’assurance.

En Sarthe, la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est rejetée pour 25 autres communes.