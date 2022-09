Maîtres laitiers du Cotentin : une nouvelle présidente pour affronter l'ère de la sobriété

Une nouvelle présidente à la tête de la coopérative des maîtres laitiers du Cotentin. Après 22 ans de présidence, Christophe Levavasseur a laissé mercredi sa place à Valérie Blandin, une agricultrice de 41 ans déjà vice-présidente depuis 2 ans. Un changement de présidence au lendemain de l'assemblée générale du groupe qui est venue clore l'année laitière 2021-2022. Cette année a été marquée par quelques bons résultats économiques, mais aussi par un contexte inflationniste qui pose question quant à l'avenir.

Une collecte en hausse

Parmi les éléments encourageants pour la coopérative, il y a d'abord le chiffre d'affaire qui frôle les 2 milliards d'euros. Sauf que le résultat net, 19 millions d'euros, ne représente qu'1% du chiffre d'affaire. Cette année, ce sont 471 millions de litres de lait qui ont été collectés, soit une hausse de 10 millions. Mais pour la première fois depuis quelques mois, les volumes diminuent, conséquence notamment d'une plus faible production des troupeaux confrontés à la sécheresse.

En un an, le nombre de fermes sociétaires a baissé, passant de 687 à 666. Cela traduit la poursuite des concentrations d'exploitations qui en moyenne, produisent désormais autour de 700 000 litres. Un mouvement général dans l'élevage, mais qui inquiète aussi les responsables de la coopérative, car ces grandes exploitations sont plus dures à gérer et en cas de défaillance, l'impact est plus fort pour les Maîtres laitiers.

Un besoin vital de gaz

Dans le contexte de hausse des charges pour les éleveurs, le prix d'achat du lait ne cesse d'être revu à la hausse : sur l'année écoulée, il était en moyenne de 396 euros les 1000 litres. Mais il est déjà monté à 410 euros la tonne cet été et sera à 430 euros ce mois ci. Dans les mois à venir, c'est la hausse du coût de l'énergie qui inquiète les responsables de la coopérative qui est le 3e consommateur de gaz dans le département. Outre le coût futur de la facture, ils craignent les menaces gouvernementales d'interruption de l'alimentation en gaz qui pèsent sur les entreprises et rappellent que le gaz sert à la transformation du lait, une matière qui ne peut être stockée.

Dans un souci de réduction de l'empreinte environnementale de la coopérative et de réduction des dépenses énergétiques, Les Maîtres laitiers du Cotentin sont en pleine application de leur plan Héraklès qui vise à moderniser les systèmes énergétiques dans l'usine de Sottevast et à réduire et améliorer la qualité des rejets d'eau dans l'environnement. Pour la nouvelle présidente Valérie Blandin, "dans les prochaines années, il y aura l'impératif de faire aussi bien dans notre processus industriel, avec moins d'énergie".