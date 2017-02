Majolire en liquidation judiciaire : une page du commerce culturel du Nord-Isère se tourne

Après 35 ans d'activité, la société Majolire, dont le siège est à Bourgoin-Jallieu, va cesser ses activités le 14 février. En cessation de paiement, elle a été mise en liquidation judiciaire et doit fermer ses deux librairies papeteries à Bourgoin-Jallieu et L'Isle d'Abeau.

Au départ, Michel Vilain gère une modeste librairie d'une petite centaine de mètres carrés à Bourgoin Jallieu. Mais il voit grand, et il agrandit son affaire. A Bourgoin-Jallieu au départ puis à L'Isle d'Abeau et à Vienne, ce sont trois grandes librairies papeteries qui voient le jour. La société Majolire propose aussi une vente aux collectivités, ainsi que des livres scolaires aux communes. Tout fonctionne bien, jusqu'aux années 2000. "On a vu ensuite apparaître la concurrence des grandes surfaces culturelles. Celles de Leclerc et de Cultura. Et puis il y a eu une montée en puissance d'internet" , explique Michel Vilain, qui ajoute que les longs travaux sur la voirie à Bourgoin-Jallieu ont découragé une partie de la clientèle.

Un compromis de la dernière chance dénoncé mi-janvier

Après avoir cédé le site de Vienne, le gérant a tenté de transmettre les deux autres librairies, de céder le fonds de commerce ou les droits au bail. En vain. C'est une activité, précise -t-il, dont la rentabilité a toujours été faible, qui nécessite un personnel important et formé, ainsi qu'un stock conséquent. Le dernier espoir s’est effondré le 19 janvier, lorsqu’un compromis a été dénoncé par un repreneur. Résultat : cessation de paiement, liquidation judiciaire et 13 salariés qui perdent leur emploi, certains présents dans l’entreprise depuis des dizaines d’années. Michel Vilain reçoit des messages solidaires. « Deux librairies qui ferment en Nord-Isère, c’est une catastrophe culturelle qui en dit long sur notre société », écrit l’une de ses fidèles clientes.

Les librairies Majolire cesseront officiellement leurs activités le 14 février. Mais pour les clients, le rideau devrait tomber dès le soir du samedi 11 février. Des clients qui considèrent que cette enseigne va leur manquer. Quant à imaginer devoir faire un jour ses emplettes sur internet, cette habituée ne veut pas en entendre parler. « Dans une librairie, on peut faire son choix en feuilletant les livres ».