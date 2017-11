"Make in Loire Valley" : un vaste appel à projets avec financement participatif en région Centre

C'est une première en France à cette échelle : une vaste opération de financement participatif à dimension territoriale a été lancée hier soir. Cela s'appelle "Make in Loire Valley". Un appel à des porteurs de projets qui seront regroupés sur un même site, en collaboration avec ulule.

C'est une opération inédite à une telle échelle ! "Make in Loire Valley", une vaste opération de financement participatif, avec une dimension territoriale. Derrière cette appellation, c'est en fait un appel à projets qui est lancé : que les porteurs soient des individus, des associations, des sociétés ; que les projets soient de type entrepreneurial, citoyen ou solidaire... Du moment qu'ils se passent en région Centre Val de Loire ! Tous ces projets seront regroupés sur un site commun, en partenariat avec ulule, un site national de crowdfunding. "La dynamique territoriale, elle est fondamentale", souligne Martin Héron, à l'origine de cette opération : "Exception faite des projets humanitaires, les belles dynamiques en financement participatif c'est souvent quand on connaît le porteur de projet ou qu'on sait qu'on va pouvoir en bénéficier directement". Interview à écouter ici :

"La seule contrainte, c'est que le projet se passe en région Centre Val de Loire" - Martin Héron Copier

L'appel aux projets, c'est jusqu'au 31 janvier. Les campagnes de financement participatif pour les projets retenus auront lieu du 5 février au 30 mars, le lancement aura lieu le même jour. Des collectivités locales, la Banque Populaire, le experts comptables du réseau In Extenso sont partenaires de cette opération. Au final, il s'agit de "créer des effets de réseau", explique Arnaud Burgot, directeur général du site Ulule : "l'effet concentration est bénéfique car pour réussir il faut concentrer le plus possible de personnes à un endroit donné, donc là on accélère ça au niveau d'une région". Explications à retrouver ci-dessous :

"Ce qui est très innovant, c'est d'associer un site régional et un site national" - Arnaud Burgot Copier

Le principe de "Make in Loire Valley" a en fait été testé en 2016, mais uniquement sur la Touraine. 42 projets avaient été lancés, dont 18 qui avaient réussi leur campagne de financement participatif, pour au total 123 000 euros collectés grâce à 2 400 donateurs.