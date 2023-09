Mal-logement : 30.000 logements toujours insalubres en Isère

"On va vers la catastrophe", les mots de René Ballin, président de l'observatoire de l'hébergement et du logement, face à la situation du mal-logement en Isère. Dans le département, 30.000 logements seraient insalubres, selon l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL), et 3500 personnes seraient sans domicile, selon le collectif des Associations Unies Isère - Alerte et une étude de Métro. Selon la ministre des solidarités, 80.000 enfants seraient mal-logés en France.

35.000 demandeurs de logements sociaux en 2022

Le problème, expose René Ballin, c'est "l'encombrement des logements sociaux". Rien que sur l'année dernière, 35.000 demandeurs de ces logements avaient été recensés dans le département, soit 7% de plus qu'en 2021. Or, les places ne sont pas là. "Il faudrait construire rapidement de nouveaux logements", s'exaspère le président de l'observatoire du logement. Pas possible non plus pour ces familles modestes de se tourner vers le parc privé, les loyers coûtant au moins deux fois plus cher.

Des logements de plus en plus inaccessibles avec les Airbnb

Si le parc locatif social est lui encombré, le parc privé subit lui aussi une tendance similaire : avec la popularisation des logements de "vacances", et Airbnb, les logements deviennent de plus en plus restreints et inaccessibles. Ce qui prive donc une autre partie de la population.

Il faudrait 40 ans pour rénover tous les logements insalubres

À terme, la situation ne va pas s'améliorer, car plus les logements seront vieux, plus l'insalubrité s'installera. "Certains vivent une double peine : ils vivent en logement social, insalubre, ne peuvent pas partir en vacances, car ils ont des revenus trop modestes et ont très froid l'hiver et très chaud l'été à cause de la mauvaise isolation", termine René Ballin. Il estime qu'il faudrait 40 ans pour rénover l'entièreté des logements insalubres.