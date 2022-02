Odeur d'excrément, rats, champignons : une habitante d'Epernay vit un enfer depuis 4 ans

Depuis quatre ans, Patricia Joubert vit un enfer dans son appartement à Epernay. Entre odeur pestilentielle, moisissure et rats, un huissier de justice est venu fin janvier constater les dégâts. Résultat : les parties communes sont insalubres et détériorent l'appartement de la Sparnacienne.

Un chiffre : 4 millions. C'est le nombre de personnes mal-logées en France selon la Fondation Abbé Pierre dans son dernier rapport sur le sujet. A Epernay, Patricia Joubert, une habitante de l'Avenue d'Ettligen est concernée par le phénomène. Logée depuis 2013 dans un appartement situé au sous-sol d'un immeuble du bailleur social Plurial Novilia, elle vit un enfer depuis quatre ans.

Depuis l'extérieur, l'immeuble n'a rien d'inquiétant. Une fois à l'intérieur, il suffit de descendre les marches menant au sous-sol pour comprendre. Une forte odeur d'excrément et d'ammoniaque monte immédiatement à la tête. Elle provient d'un local à poubelles condamné. La raison ? Une canalisation d'eaux usées. Au sol, c'est une flaque de "purin mi-solide mi-liquide" d'après l'expertise d'un huissier de justice venu constater les dégâts une semaine auparavant. Des crottes de rongeurs sont éparpillées un peu partout. "Ce sont les parties communes donc elles devraient être nettoyée régulièrement par Plurial Novilia, proteste Ludovic Milice, un ami de Patricia. Même la femme de ménage n'y va pas. Mais comment lui en vouloir ? Ce n'est pas son travail, là ça dépasse le stade du ménage."

Le purin prend tout le local à poubelles © Radio France - Etienne Cholez

A cinq mètres de cette porte dont se dégage une odeur pestilentielle, il y a l'appartement de Patricia Joubert. Elle habite ici depuis 2013, mais cela fait quatre ans que l'hygiène et le confort ne sont que d'obscurs concepts. "C'est un enfer, déplore Ludovic. Même dans Germinal les gens vivaient mieux !"

L'appartement aussi dégradé que les parties communes

Alors Patricia se calfeutre chez elle. Mais même dans son logement, l'enfer continue. En passant le pas de sa porte, l'odeur du local à poubelles est remplacée petit à petit par des émanations d'humidité et de moisissure. "J'ai froid tout le temps, soupire Patricia Joubert. Ça me donne des maux de tête et de ventre. Je dors toujours avec plusieurs couches de vêtements. En plus, je fais de l'arthrose et j'ai une sciatique névralgique qui me fait souffrir du bas du dos jusqu'au bout des bras."

Une pièce de son appartement est même condamnée. "Avant, c'était la chambre de sa fille, rembobine Ludovic. Mais elle ne pouvait pas vivre là-dedans, alors elle est partie. Maintenant, c'est un débarras." La faute à une isolation plus que défectueuse et "une mauvaise conception de l'immeuble d'après Plurial Novilia" s'agace Ludovic Milice.

Le mur dans l'entrée de l'appartement de Patricia Joubert © Radio France - Etienne Cholez

Le constat de l'huissier de justice est leur dernier espoir : "On espère qu'un arrêté préfectoral sera publié, veut croire Ludovic. Pour que quelqu'un ordonne le relogement de Patricia le temps de vrais travaux."

Contacté, Plurial Novilia se dit au courant du dossier et promet des travaux en février.