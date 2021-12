Mal logement : à Porto-Vecchio, le soleil, la mer et l’insalubrité

Permettre aux locataires de signaler un logement insalubre, c’est l’un des objectifs de l’application Histologe, qui va être mise en place par la municipalité de Porto-Vecchio, dans le cadre de la lutte contre le mal logement. Qu’il soit dans le parc public ou privé, il suffit à l’usager de se connecter à Histologe pour décrire sa situation en termes simples. Une solution pour les locataires, dans une commune où il est de plus en plus difficile de trouver un logement.

50% des signalements de logements insalubres de Corse-du-Sud se situent à Porto-Vecchio

Résidences secondaires, locations touristiques, le marché de l'immobilier devient de moins en moins accessible pour les Porto-Vecchiais. Un marché sous tension où les locations à l'année sont de plus en plus rares, les propriétaires privilégiant la location estivale plus lucrative et moins contraignante. L'une des conséquences est que peu de locataires changent de logement et certains propriétaires abusent de la situation en louant très cher un logement indigne les mettant directement en danger (insalubrité, suroccupation). En Corse-du-Sud, 50% des signalements de logements insalubres se situent à Porto-Vecchio.

Confrontés à ces difficultés de logement, les usagers se découragent souvent face aux démarches à entreprendre. La municipalité va ainsi mettre en place l'application “Histologe” destinée à faciliter le signalement, à qualifier la gravité des problèmes et accompagner gratuitement pour trouver une solution avec les partenaires publics.

Des solutions contre la fatalité

Pour Michel Giraschi, premier adjoint en charge du logement, il est urgent d’agir pour trouver des solutions : « Sur la commune de Porto-Vecchio l’année dernière, nous avons quasiment la moitié des signalements de logements indécents de la Corse-du-Sud. Il est important pour nous aujourd'hui d’y apporter des solutions, on ne peut pas considérer que c'est une fatalité, que les gens peuvent vivre dans des logements insalubres sans rien faire. L'intérêt de cette plateforme, c'est déjà de pouvoir _identifier ce qui est un logement insalubre, indécent et « occupable » ou pas, par des critères simples_. Dans un second temps tous les acteurs concernés seront mobilisés automatiquement, à savoir l'agence régionale de Santé, l'Adil, un certain nombre de de professionnels, d'administrations ou de collectivités qui interviendront pour répondre aux besoins de manière adaptée. »