Mal-logement : la maison de Claudine est aussi humide qu'une forêt tropicale

Quatre millions de personnes mal logées, 143.000 vivant à la rue, et un nombre record d'expulsions locatives... Le 25e rapport de la Fondation Abbé-Pierre sur le mal-logement dresse ce jeudi un état des lieux alarmant de la précarité en France. Le cas de Claudine, qui habite Chasseneuil-du-Poitou, illustre la détresse de nombreux locataires.

Dans sa maisonnette d'une trentaine de mètre carrés qu'elle loue pour un loyer mensuel de 387 euros, Claudine raconte vivre un calvaire depuis son emménagement en mai 2018. Des experts ont reconnu que le taux d'humidité dans son logement était très élevé. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur sa santé déjà fragile. "J'ai peur pour moi, j'ai déjà une spondylarthrite ankylosante et un psoriasis rhumatisme."

Claudine réclame en vain depuis plus d'un an des travaux d'isolation à son propriétaire. "Il m'a répondu - vous avez qu'à partir, je peux rien faire pour vous et il m'a raccroché au nez !" Contacté par France Bleu Poitou, le propriétaire septuagénaire se défend d'avoir mis en location un logement insalubre.

Alerté par la mairie, il indique avoir installé une pompe à chaleur et un déshumidificateur. "Le souci c'est que cette locataire a bouché l'aération de la VMC pourtant dernier cri... Elle a tous les éléments pour être dans le confort mais elle ne s'en sert pas."

En attendant la venue d'experts de l'Agence régionale de Santé, Claudine a saisit l'Adil, l'Agence départementale d'information sur le logement. "Le problème de mauvaise isolation est très préoccupant parce que les gens vont s'endetter pour se chauffer, ou alors qu'ils vont renoncer à se chauffer, avec des cas extrêmes de toits qui n'ont d'étanche que le nom ou de logements ouverts à tous les vents car les huisseries sont mortes", explique Ghislain Delaroche, le directeur de l'Adil 86.

"Très souvent il y a un sentiment de honte chez les locataires victimes de mal-logement. On ne reçoit plus les copains et les copines de ses enfants le soir après l'école, on ne reçoit plus sa famille, on ne reçoit plus ses amis, et cela va jusqu'à la perte de ses vêtements et l'impossibilité de conserver des livres qui pourrissent à cause de l'humidité"