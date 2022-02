Mal-logement : la Pension de Famille Paul Laizé à Laval offre de la sérénité à ses résidents

Selon la fondation Abbé Pierre, quatre millions de Français sont mal-logés dans notre pays. Ce mercredi, cette même fondation va écouter à Paris les propositions des candidats à la l'élection présidentielle en la matière. Comment offrir davantage de logements décents aux plus pauvres ?

En Mayenne pour faciliter l'accès des plus précaires à des logements individuels l'association ACEL, avec Emmaüs 53 a créé depuis 15 ans la Pension de Famille Paul Laizé, rue Mazagran à Laval. Chaque résident dispose d'un logement de 15 à 30 mètres carrés. Ils sont aidés par des travailleurs sociaux, "des hôtes" comme on les appelle au sein de la pension. Il y a des pièces de vies collectives pour faire un jeu, partager un café, et c'est un cadre rassurant pour Anthony, la quarantaine. "C'est dur d'être seul. On se rend compte que seul on ne peut pas y arriver. Si on attend trop on a tendance à chavirer du mauvais côté. Mais il n'est jamais trop tard pour se reprendre" explique ce résident.

Une deuxième chance

Anthony vit à la Pension de Famille depuis six mois. Il a quitté Évron et son quotidien très difficile, entre solitude et alcoolisme. Avoir un logement sur Laval lui permet d'envisager un avenir plus serein. "Un jour je me suis dit qu'il fallait que je change complètement d'environnement. Je suis donc reparti à Laval, là où j'ai fait mes études. Je suis revenu ici avec deux sacs, complètement ruiné, mais en me disant qu'il ne fallait pas que je déplace mes problèmes mais bien les solutionner" raconte Anthony.

"Seul on ne peut pas y arriver" Copier

Créée en 2006, la Pension de Famille Paul Laizé accueillait au départ des personnes vivant dans la rue. Les bénéficiaires ont un profil un peu différent aujourd'hui explique Tanguy Demy, l'hôte-coordinateur. "La plupart des personnes sont issues d'un parcours résidentiel compliqué. Ce sont principalement des gens qui se sont retrouvés isolés au sein de leur environnement" analyse ce professionnel.

Une solution durable

Les résidents tous les mois s'acquittent d'un loyer appelé redevance : 420 euros en moyenne selon la taille du logement. La Pension de Famille Paul Laizé est gérée par l'association ACEL, qui s'occupe également une cinquantaine de logements sociaux et très sociaux dont la cité Emmaüs située aux Pommeraies.

La Pension de Famille Paul LAIZE loge depuis le 30 septembre 2006 des personnes seules à faibles ressources, en situation d’isolement, rendant difficile leur accès à un logement ordinaire. Il n’y a pas de limitation de durée à l’accueil des bénéficiaires, la durabilité étant inscrite dans les fondements du projet social afin de permettre aux personnes de se projeter dans leur futur.