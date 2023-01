Mal-logement : "Le nombre de signalements augmente" en Seine-Maritime selon le directeur de l'ADIL

Quatre millions de Français sont mal-logés, selon le constat de la fondation Abbé Pierre. A une semaine de la publication du rapport, et alors que les situations d'effondrement et de mise en péril d'immeubles se multiplient, le directeur de l'ADIL en Seine-Maritime, l'Association Départementale d'Information sur le Logement était notre invité sur France Bleu Normandie ce jeudi. Selon Karim Belhaj, "c'est difficile d'avoir des chiffres précis sur la question du mal-logement. En revanche, on le sait, on a une augmentation du nombre de signalements depuis quelques années. Ce qui ne veut pas dire qu'on a plus de logements dégradés, mais en tout cas, on a plus de signalements."

L'ADIL 76 mène 13 000 consultations par an sur toutes les thématiques liées au logement. "On a une augmentation de près de 50% du nombre de situations qu'on va suivre." Le mal logement concerne d'ailleurs davantage les femmes que les hommes : c'est un des enseignements du rapport. "Le logement c'est le reflet aussi de ce qui se passe dans la société. Les parents isolés à 80 à 85 %, c'est des femmes avec des enfants avec peu de moyens, orientées vers le parc social, généralement saturé, avec un habitat malheureusement dégradés, donc face à des bailleurs indélicats, voire dans certaines situations, des marchands de sommeil qui vont profiter un peu de cette vulnérabilité."

Concernant les effondrements d'immeuble et les décisions de mise en péril, Karim Belhaj estime que c'est davantage prégnant dans les zones urbaines et périurbaines. "Avant les années 70, il n'y avait pas de réglementation thermique, c'est-à-dire que la construction se faisait sans aucune norme. Toutes les constructions d'après-guerre sont donc concernées par ces problématiques-là. Alors il y a la question de la construction. Mais il y a la question aussi de l'entretien du logement par le propriétaire bailleur ou par la copropriété". Il regrette que l'accent ne soit mis que temporairement sur ce genre de sujets, même si cela permet de révéler des "situations de fragilité et donc de déceler des immeubles en péril".

