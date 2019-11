Malaise à l'agence Vitalliance de Metz

Metz, France

Ambiance tendue, mercredi 4 novembre, au sein de l'agence Vitalliance de Metz. Deux salariées mosellanes de cette société nationale d'aide à la personne pour publics dépendants âgés et handicapés étaient convoquées pour des entretiens en vue de sanctions disciplinaires. Emilie Lecarpentier et Deborah Marcy sont aides à domicile, respectivement depuis deux ans et demi et un an. La première est accusée, entre autres faits, d'avoir eu une relation sexuelle avec un bénéficiaire. La seconde d'avoir commis un vol "de rouleaux de papier toilette" assure-t-elle.

Répression syndicale ?

Les deux femmes contestent fermement ces accusations et livrent une tout autre analyse de la situation : "On veut nous faire payer le fait que nous sommes inscrites pour les élections au CSE (comité social et économique), que nous nous sommes syndiquées" avance Emilie Lecarpentier. De fait, elles étaient soutenues par une délégation de la CGT lors de leurs entretiens, qui a tourné court pour la dernière nommée lorsqu'elle a fait un malaise (un nouveau rendez-vous doit lui être fixé). Les employées dénoncent également des conditions de travail qu'elles jugent "critiques" : des semaines de plus de 50 heures par semaine sans majoration des heures supplémentaires ni repos compensatoire, du travail de nuit non reconnu, des actes à réaliser qui relèvent du médical... Au point d'évoquer une forme de "maltraitance".

"Des faits objectifs et matériellement vérifiables"

Contactée par France Bleu Lorraine, Nora Meridja, directrice des ressources humaines de Vitalliance réfute ces arguments : "Il n'y a aucun lien entre les élections professionnelles et ces procédures." La dirigeante explique d'abord que les listes des candidats au CSE ne seront connues que le 22 novembre prochain, et que la direction a elle-même diffusé auprès des salariés les appels à candidature des syndicats pour constituer ces listes. Nora Meridja l'assure : ce qui est reproché aux deux femmes sont des "faits objectifs, matériellement vérifiables et d'une certaine gravité compte tenu des métiers exercés par ces personnes et par le public concerné", des accumulations "qui ne remontent pas aux quinze derniers jours". Mais elle ne veut pas en dire davantage au nom du respect de la procédure. Le cas est tout de même délicat, au point que Nora Meridja indique qu'elle viendra en personne à Metz mener le prochain entretien disciplinaire. Quant au conditions de travail, Vitalliance indique toujours "s'attacher à faire respecter les droits de ses salariés" et apporter des modifications lorsque cela le nécessite.

Des militants de la CGT étaient présents pour soutenir les deux salariées messines © Maxppp - Vincent Isore

Des salariées qui sont prêtes à tout accepter pour garder leur travail"

Béatrice Bell, représentante nationale de la fédération commerce et service de la CGT avait fait le déplacement de la Loire jusqu'à Metz pour assister les deux salariées. Selon elle, ces affaires ne sont pas rares au sein des entreprises de services à la personne. "Lorsque les intervenantes se rendent compte qu'elles sont exploitées et qu'elles revendiquent d'obtenir ce qui leur est dû, il y a sanctions." La syndicaliste y voit une explication dans le profil des salariées de ce secteur : "des femmes seules, avec enfants à charge, en procédure de divorce, ou des femmes dont le mari est au chômage et dont le salaire est le seul pour faire vivre le foyer. Des salariées qui sont donc prêtes à tout accepter pour garder leur travail."