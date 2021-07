Malaise à l'Aselqo à Orléans : les élus du CSE dénoncent "une gestion opaque"

Il y a comme un malaise grandissant au sein de l'Aselqo (Animation sociale, éducative et de loisirs des quartiers d'Orléans). L'Aselqo, c'est 89 salariés permanents, 13 centres de loisirs répartis dans les différents quartiers, et, depuis le 25 juin, un directeur général licencié pour faute grave. Le malaise est si grandissant que les élus du CSE (comité social et économique, l'instance représentative des personnels) ont choisi, ce lundi, de sortir de leur silence.

Les primes octroyées aux dirigeants interrogent

A l'origine de toute cette affaire : une expertise financière demandée par le CSE, qui s'interrogeait sur l'état des finances de l'association, alors que des restrictions budgétaires étaient imposées dans les centres. L'expertise, rendue en mars dernier, a conclu que la situation financière était plutôt bonne. Mais elle a révélé une bombe : le montant des primes distribués au sein de l'association.

Ainsi, en 2019, les dirigeants de l'Aselqo ont touché chacun, en moyenne, 33 000 euros de primes conventionnelle et exceptionnelle, en plus de leur salaire tournant autour de 5 000 euros nets par mois. Etonnant pour une structure à vocation sociale, financée par la ville d'Orléans et la Caisse d'allocations familiales. Et troublant, quand les animateurs, eux, ont dû se contenter en moyenne de 1 600 euros de primes la même année.

Un fusible a sauté, et après ?

"Cette histoire de primes a fait beaucoup de mal, souligne Lelia Louni, élue Sud Santé sociaux au CSE de l'Asleqo. Les salariés se sont demandés : "mais comment ça se fait que nos dirigeants fassent ce choix-là de ces primes exorbitantes, avec de l'argent public, alors qu'il y a 2 ans, ils demandaient à toutes les structures de faire des économies ?" Sur le terrain, c'est vraiment comme ça que cela a été ressenti."

L'Aselqo compte 13 centres de loisirs qui proposent des activités chaque mercredi et pendant les vacances scolaires © Radio France - François Guéroult

Depuis, Lionel Beaumont, le directeur général en poste depuis 2004, a donc été licencié pour faute grave. "Mais pour quelle raison exacte, on ne sait pas, puisque le CSE n'a pas été officiellement informé", précise Lelia Louni. Mais, de toute façon, cela ne suffira pas à rétablir la confiance : "Nous, on n'est pas là pour réclamer des têtes, indique Ali Jefrani, secrétaire-adjoint du CSE. Mais on ne comprend pas pourquoi une seule personne a payé, alors que le comité directeur compte 4 membres, ils sont dans tous le même sac !"

Mais au-delà des questions de personnes, c'est tout un mode de gestion qu'il faut revoir, poursuit Ali Jefrani. "Les salariés souhaitent travailler en confiance, les adhérents de l'Aselqo souhaitent pouvoir bénéficier des activités en confiance, mais pour tourner la page, il faut en finir avec cette gestion opaque. Or quand on voit que l'association est en train de mettre en place un directeur par intérim sans même prévenir le CSE, on se dit que certains n'ont rien compris..."

Nouvelle expertise et audit en cours

Conséquence, c'est dans un climat anxiogène que travaillent aujourd'hui les salariés de l'Aselqo, dénonce Lelia Louni. "Certains sont très en colère, d'autres viennent avec la boule au ventre. Et, à plus long terme, on s'interroge sur l'avenir de l'Aselqo : est-ce qu'on va se faire financer par le privé ? Est-ce qu'on va rester dans le lien social ? Parce que notre fierté, à l'Aselqo, c'est cela, c'est de travailler dans les quartiers - on n'est pas monos au Club Med, c'est un autre métier !"

C'est pourquoi le CSE a demandé une nouvelle expertise sur la politique économique et sociale de l'Aselqo. De son côté, la ville d'Orléans a lancé un audit externe dont les conclusions doivent être rendues à la rentrée (l'annonce en a été fait au conseil municipal du 28 juin). En 2019, l'Aselqo avait enregistré une fréquentation de près de 50 000 demi-journées enfants pour les 3-11 ans ; il y avait environ 1 300 inscrits chez les jeunes de 11 à 25 ans.