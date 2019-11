Ce mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe doit annoncer les mesures du plan d'urgence hôpital, pour répondre au malaise des soignants en France. Découvrez le quotidien et la désillusion de Léo, jeune infirmier à la Chartreuse, l'hôpital psychiatrique de Dijon.

VIDÉO - Malaise à l'hôpital : "on ne fait plus notre métier"

Dijon, France

Des effectifs toujours en baisse, des lits en moins, des journées à rallonge : le plan d'urgence du gouvernement sortira-t-il l'hôpital de la détresse ? Le premier ministre Édouard Philippe doit annoncer les mesures de ce plan ce mercredi. C'est le plan de la dernière chance ! Après deux plans en six mois : les 70 Millions d'euros débloqués en juin pour les urgences et les 750 millions d'euros sur quatre ans pour l'ensemble de l'hôpital, les conditions de travail ne se sont pas améliorées.

VIDÉO - Témoignage de Léo, infirmier à La Chartreuse

Léo, 25 ans est infirmier depuis trois ans à La Chartreuse, l’hôpital psychiatrique de Dijon, dans un service fermé qui accueille souvent des personnes contre leur volonté. En trois ans, il a vu les conditions se dégrader, les effectifs restent les mêmes alors qu'il y a des patients en plus. Durant ses études, il a idéalisé son métier, il a choisi la psychiatrie pour "accompagner les patients, leur faire faire des activités thérapeutiques," par manque de temps il voit des patients passer leur journée seuls. "On ne fait plus ce qui était le cœur de notre métier," explique Léo.

Ce quotidien lui pèse :

Léo touche 1 700 euros par mois depuis cette année, avant il touchait 1 500 euros par mois, pour des journées de 10 à 12 heures après trois ans d'étude.

Ce plan hôpital, c'est Emmanuel Macron qui l'a promis le 14 novembre dernier. Ce jour là, des milliers de soignants on massivement protesté contre le manque de moyens à l’hôpital dans toute la France.