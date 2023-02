Malaise au Leclerc de Gaillac : la direction du magasin répond

Malaise dans le Leclerc de Gaillac : plus de 140 salariés quittent l’hypermarché en deux ans et demi.

Départs volontaires, licenciements, très longs arrêts maladies : depuis l’arrivée d’une nouvelle direction à la tête du Leclerc de Gaillac, les salariés dénoncent de grosses difficultés au sein de l’enseigne. La création d’une section syndicale dans le magasin a accentué les tensions. Selon les décomptes syndicaux, sur 250 salariés, entre 140 et 150 CDI ont quitté le navire en deux ans et demi.

Des salariés ont aussi tenté de monter une section syndicale dans la structure. Deux des salariés qui en ont été à l’origine ont été licenciés et mis à pied quelques jours après avoir fait savoir qu’ils s’étaient rapprochés du syndicat en juillet 2022.

Sécurité et bien-être

Sollicitée bien avant la parution de l’article le lundi 20 février, la direction du groupe Leclerc n’avait pas réagi. Et finalement, mardi soir, la direction du magasin a notamment récusé les chiffres de départs et du turn-over dans l’établissement. Selon elle, "de juillet 2020 à fin 2021, le taux de turn-over pour l'hypermarché (hors drive et express) était de 6,4% équivalent temps plein soit 16 départs. Sur l'année 2022, 14,78%, soit 25 départs."

La direction du centre E. Leclerc de Gaillac fait également savoir qu’elle "fait de la sécurité et du bien-être des salariés une priorité absolue et n’a, à date, été informée d’aucune plainte".