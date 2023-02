Malaise dans le Leclerc de Gaillac : plus de 140 salariés quittent l’hypermarché en deux ans et demi.

Pendant de très longues années, le Leclerc de Gaillac a visiblement été un hypermarché où il faisait bon travailler. Le patron emblématique, très connu dans la commune, est parti à la retraite 1er juillet 2020. Et depuis le magasin, situé à l’entrée de la commune tarnaise sur la zone Piquerouge, traverse une zone de turbulences. Sur 250 salariés, entre 140 et 150 CDI ont quitté le navire en deux ans et demi. Certes, il y a du turn-over dans la grande distribution mais jamais à ce niveau. Pour comparaison, dans un magasin Castrais on est plutôt à une quinzaine de départs sur la même période.

Intimidations

De nombreux salariés mettent en cause les mauvaises conditions de travail dans la structure. Avec des temps pause qui ne permettent matériellement pas, par exemple, aux caissières d’aller aux toilettes. Certains dénoncent également la pointeuse qui empêche les salariés de vérifier les horaires vraiment effectués. Certains arrêts maladies ne seraient pas correctement déclarés. Les salariés dénoncent plus généralement un climat de tensions, des objectifs toujours plus hauts à atteindre et des intimidations avec des changements postes punitifs. (Par exemple : une vendeuse du manège à bijoux déplacée vers les caisses parce qu’elle n’était pas volontaire pour travailler un dimanche ).

Première section syndicale

Fort de ce constat de malaise, plusieurs salariés ont alors tenté de monter une section syndicale dans la structure. "Nous avons choisi la CFDT, car c’est un syndicat connu pour sa volonté de dialogue" disent-ils. Mais les débuts ont été très difficiles. Deux des salariés qui ont été à l’origine ont été licenciés et mis à pied quelques jours après avoir fait savoir qu’ils s’étaient rapprochés du syndicat en juillet 2022. Sébastien était responsable du rayon poisson. Il raconte comme son licenciement est totalement concomitant avec la création de la section syndicale. "J'ai été licencié suite au fait que j'étais apparenté à la CFDT et pour des motifs fallacieux. On m'a reproché de changer des horaires, ce qui n'était pas vrai. On m’a reproché de demander à un de mes salariés de rincer les poissons, ce qui n'était pas vrai. Et aussi du harcèlement sur une de mes employés, ce qui n'était pas vrai non plus. J'ai adhéré au mois de juillet à la CFDT, j’étais en arrêt depuis le 17 juin. J'ai donc signé à la CFDT au mois de juillet et j'ai été licencié le 25 août avec une mise à pied conservatoire alors que j'étais en arrêt chez moi." Et la chose la plus étonnante, c'est qu'un de ces collègues a vécu exactement la même chose : "Mon collègue qui était mon co-listier avec moi à la CFDT, et bien, il a eu une mise à pied conservatoire le même jour. Il a été licencié le même jour, pour ne pas avoir vidé une poubelle et avoir laissé une décoration sur le rayon. Il a été convoqué à 19h le soir dans le bureau du directeur. Le responsable de la sécurité l'a raccompagné à l'entrée du personnel sur le champ. Plus le droit de revenir."

Plaintes pour harcèlement

Aujourd’hui, le syndicat CFDT a réussi à créer une section en janvier. Thierry Baudhuin, accompagne donc les salariés en difficultés. Plusieurs plaintes ont été déposées à la gendarmerie de Gaillac pour harcèlement moral. Et des audiences pour licenciements abusifs seront jugées courant mars aux prud’hommes. L'inspection du travail et les services de répression des fraudes ont également fait plusieurs visites** dans le magasin. Et Alain Le Fay, le responsable de la branche services à la CFDT du Tarn déplore : "Plutôt que de tenter de comprendre pourquoi il y a des malfaçons ou des problèmes d’hygiène, la direction cherche à savoir qui a pu dénoncer et donner les informations."

Sur ce dossier, France Bleu Occitanie a sollicité a plusieurs reprises la direction du magasin et la communication du groupe Leclerc qui ne sont pas revenus vers nous.