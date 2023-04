Malaise social aux Bains municipaux de Strasbourg : deux audits vont être lancés

Après l'enquête de France Bleu Alsace sur le malaise au travail des salariés des Bains municipaux de Strasbourg, deux audits, interne et externe, vont être lancés. La SPL des Deux Rives, qui pilote la délégation de service public confiée au gestionnaire privé Equalia, a précisé qu'elle prenait cette affaire très au sérieux.

ⓘ Publicité

Il y a une semaine, France Bleu Alsace révélait que 22 salariés avaient démissionné depuis la réouverture des Bains il y a un an et demi. Ils pointent des conditions de travail et un dialogue social compliqués, un sous-effectif chronique et un management jugé brutal. La ville de Strasbourg s'est déjà dit "préoccupée" par ces témoignages.

Rappelons que la société Equalia s'est vue retirer sa délégation de service public à Nîmes en 2018 et à Vire, dans le Calvados, au début de l'année. Dans ces deux centres aquatiques, les salariés dénonçaient des problèmes du même genre qu'à Strasbourg.