Malemort envisage d'éteindre la lumière pour réduire sa note d'électricité

Comme toutes les communes Malemort est confrontée à la hausse des cours de l'électricité, notamment. Au cours actuel cela ferait 50 000 euros de plus par an pour l'éclairage public dans la commune corrézienne. Alors la municipalité réfléchit à des économies.

La flambée du prix de l'énergie n'épargne personne. Les communes elles aussi en subissent les conséquences. A Malemort notamment Laurent Darthou le maire a fait les comptes. La hausse du prix de l'électricité par exemple fait exploser la note de l'éclairage public de la commune. "On a un budget éclairage de 250 000 euros et la hausse c'est 50 000 euros". C'est autant que le budget des festivités de la commune souligne le maire.

Des prix qui changent tous les jours

Il faut dire que depuis le 1er janvier les communes ne peuvent plus avoir accès au tarif réglementé de l'électricité. Elle doivent désormais acheter celle-ci sur les marchés. "On achète l'électricité sur une bourse, au jour le jour". Et actuellement les cours sont au plus haut. "En juin on était à 60 euros le mégawatt/heure. On est aujourd'hui aux alentours des 170 euros le mégawatt/heure". De quoi se sentir démuni face à une hausse qui de plus ne semble pas terminée. C'est dans quelques semaines que Malemort doit négocier le contrat de son électricité pour les trois ans à venir. Laurent Darthou ne sait pas à quel prix il devra l'acheter.

Moins d'éclairage public la nuit

Face à cette hausse record les solutions ne sont pas nombreuses. Laurent Darthou envisage d'ores et déjà de réduire le budget éclairage. "Il faut qu'on ait moins de consommation d'éclairage public". Et pour çà il faut éteindre la lumière. Le maire réfléchit à éteindre l'éclairage dans certains quartiers la nuit. "Écologiquement ça a du sens. Mais financièrement aussi ça a du sens. ". D'autant qu'il n'y a pas que l'électricité qui augmente. Malemort subit aussi comme toutes les communes la hausse du prix du gaz. Là encore Laurent Darthou mise sur des économies. Une baisse de la température de chauffage de 2 degrés des bâtiments communaux est à l'étude. Cela ferait économiser 25 000 euros par an.