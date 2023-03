Malgré l'inflation, le surendettement n'explose pas en Picardie

L'inflation met-elle en danger les ménages ? Entre 2021 et 2022, la hausse moyenne des prix a bondi de 5 points en France et elle dépasse désormais les 7%. C'est même pire dans le détail avec, par exemple une augmentation de plus de 14% en un an des prix des produits alimentaires. Pour autant la Banque de France n'enregistre pas plus de dépôts de dossiers de surendettement en France. La tendance est similaire en Picardie.

"En 2022, on a observé une baisse des dépôts de dossiers de surendettement", explique Laure Joncour, adjointe à la responsable des services des particuliers à la Banque de France à Amiens. "En 2023, sur les deux premiers mois on observe une légère reprise (112 dossiers en février contre 108 en février 2022). Les prochains mois seront vraiment importants pour que l'on puisse déterminer une tendance."

Faut-il s'attendre à une hausse alors que le retour à des niveaux plus bas de l'inflation n'est pas attendu avant la fin de l'année ? "Difficile à prévoir", répond Laure Joncour. "On est à l'écoute de ce qu'il se passe dans les autres structures, par exemple les Restos du Cœur observent une hausse des inscriptions. Ces indicateurs peuvent laisser penser qu'il y aurait une hausse des dépôts de surendettement mais cela, on ne le sait pas puisque ça ne s'est pas confirmé les années précédentes. Dans l'après covid, certaines estimations prévoyaient une hausse, ce qui n'a pas été le cas."

A Amiens, la Banque de France est donc particulièrement vigilante et continue aussi de "faire de la pédagogie et de l'information", explique Samuel Coutant, le directeur adjoint. Parmi les missions de la Banque de France, il y a effectivement les services à l'économie.

