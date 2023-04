Malgré l'inflation, les Côte-d'Oriens font le plein de chocolats pour Pâques

Les chocolats de Pâques ne sont pas épargnés par la crise économique et l'inflation : leur prix a augmenté de 10% cette année comparé au printemps 2022. Certains chocolatiers ont dû, eux aussi, augmenter le prix de leurs poules, lapins ou coques en chocolat. Mais pour ces Côte-d'Oriens, rencontrés à Is-sur-Tille et dans les rues dijonnaises, peu importe ! Pâques, c'est qu'une fois dans l'année, alors… autant en profiter.

"Même si je sais que je vais payer plus cher chez un chocolatier, je préfère acheter mes chocolats là-bas. La qualité est meilleure", nous confie Sylvie, habitante d'Is-sur-Tille. Pour Anna, dijonnaise et maman de quatre enfants, les chocolats de Pâques représentent quand même un gros budget. "J'achète le chocolat chez un chocolatier pour mon mari et moi, mais en petite quantité. Par contre pour les enfants, j'achète les chocolats dans les supermarchés pour que cela me coûte quand même un peu moins cher…"

Une fête très importante pour les chocolatiers

Cette tendance à se laisser aller à l'achat plaisir, Sébastien Hénon, chocolatier à Plombières-lès-Dijon, le ressent bien. "Pâques, la chasse aux œufs, c'est une fois dans l'année ! Les gens se font plaisir et on le voit bien au nombre de commandes. Entre mes trois boutiques, je pense que j'ai vendu 5.000 coques en chocolat cette année." Pour le chocolatier, la fête de Pâques représente 30% de son chiffre d'affaire annuel, juste derrière la période de Noël. Du côté de Is-sur-Tille, à la pâtisserie-chocolaterie Blanchot, les clients sont nombreux à défiler aussi. "On vend toujours bien notre chocolat pour Pâques, mais on sent quand même que les gens font attention. Ils achètent en plus petite quantité."