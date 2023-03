Malgré la crise, deux trentenaires reprennent une boulangerie dans les Côtes d'Armor

Il suffit de regarder la file d'attente sur le trottoir pour mesurer l'engouement suscité par la réouverture de la boulangerie de Saint-Laurent de la mer à Plérin. C'est un duo boulanger-pâtissier qui a repris le commerce à la fin du mois de février. Erwan Le Roy et Benjamin Roinnel sont pour l'instant épaulés par deux vendeuses.

"C'était un petit rêve d'enfant d'avoir ma boulangerie", confie Erwan. "Avec Benjamin, on avait le même projet. Le fait d'être ensemble nous a permis d'avoir un apport plus important pour nous lancer".

Des embauches à venir

Après le départ à la retraite des précédents propriétaires en début d'année, les deux trentenaires ont effectué quelques travaux de rafraîchissement à l'extérieur et à l'intérieur de la boutique. Depuis la réouverture, elle ne désemplit pas. "Franchement, on ne s'attendait pas à autant de flux, on fait des journées de 3h - 22h", avoue Benjamin. "On est sur le point d'embaucher quelqu'un".

Optimistes malgré la hausse des prix de l'energie

Le four tourne à plein à régime. "C'est un four deux tiers fuel, un tiers électrique, c'est plus simple à gérer", précise Erwan qui, malgré la hausse des prix de l’énergie, ne s'inquiète pas. "On a aussi négocié notre prix de l'électricité, c'est un contrat sans engagement. Et puis, il y a aussi beaucoup de boulangeries qui réussissent malgré le contexte", note optimiste le jeune boulanger.